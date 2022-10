Entrenador de Andy Ruiz arremetió contra JC Chávez

El entrenador de Andy Ruiz Jr. negó que su pupilo haya tenido un mal desempeño durante la pelea contra King Kong Ortiz

La rivalidad entre la esquina de Andy Ruiz Jr. y Julio César Chávez continúa creciendo a raíz de la última pelea que el excampeón de peso completo sostuvo contra el cubano Luis King Kong Ortiz. Las palabras que el actual analista de Azteca Deportes emitió durante el combate del mexicoestadounidense causaron el malestar de diversas personalidades. No obstante, Alfredo Osuna, actual entrenador de Ruiz, arremetió en su contra por no ser igual de crítico con Saúl Álvarez.

Semanas después de haber dirigido la pelea más reciente de Andy Ruiz, Osuna participó en el podcast Los Talegones. En su intervención, recordó el ataque verbal que tanto el Señor Nocaut como el analista Eduardo Lamazón encaminaron contra su pupilo por no haber mostrado su mejor versión en los últimos episodios contra el cubano y lamentó que no haya pasado lo mismo en los últimos rounds de la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.

“El boxeo es de apreciación. Fue una lástima y una tristeza. Todas las cadenas del mundo hablaron de que ha sido la pelea más inteligente de Andy Ruiz. Acabamos de ver la pelea del Canelo y me voy a reservar el comentario. Nada más te voy a decir: ¿por qué ahí no dijeron nada? Hay compromisos muy fuertes, por algo no dijeron nada ahí tampoco”, destacó.

Las palabras de Osuna estuvieron encaminadas al desempeño que el campeón indiscutido de las 168 libras exhibió en su más reciente reyerta. Cabe mencionar que diversos expertos y analistas condenaron que el Canelo no haya mostrado una postura más determinante contra el tímido Golovkin, por lo que el entrenador de Ruiz destacó el hecho de que Julio César Chávez no haya criticado el desempeño del tapatío durante la transmisión en vivo.

¿Cuál fue la crítica de Julio César Chávez contra Andy Ruiz?

Desde el anuncio de la contienda entre Andy Ruiz y Luis Ortiz, la expectativa en torno a un espectáculo protagonizado por el mexicano se hizo presente. La diferencia de edad era uno de los argumentos en favor del verdugo de Anthony Joshua, pero a la hora de entablar la pelea el trámite fue muy diferente. Incluso, el King Kong tomó las riendas del encuentro en diversos episodios y puso en predicamentos a su rival.

Antes de comenzar el desempeño del penúltimo round, Alfredo Osuna aconsejó a su pupilo no ceder el control al cubano. En su lugar criticó la falta de iniciativa por tomar las riendas y recomendó a Ruiz: “No te me ahuev*nes, mijo. No te quedes. Mueve tu cintura”. El consejo fue retomado por la mesa de comentaristas de Azteca Deportes aunque con más agresividad.

Una vez que comenzó el capítulo 11, el Gran Campeón Mexicano expresó: “No te ahuev*nes le dicen. Pues huevón ha estado toda la pelea”, con notable descontento. El cronómetro continuó con su curso y, cuando Eduardo Lamazón abrió la posibilidad de que Andy Ruiz podría perder la pelea ante su poca iniciativa, el César del boxeo volvió a la carga con la crítica.

“Andy Ruiz también, mi querido Rodo, ve. Parece que, ¿qué es lo que está esperando?”, condenó. “Sí, pero que tire golpes el canijo, que se faje como mexicano (…) Eso se lo dijeron en la esquina ‘no te ahuevones’ tira golpes, huevón, eso se lo estoy diciendo yo”, declaró.

Días después, en una entrevista con El Universal, Andy Ruiz reaccionó a las declaraciones de Chávez y lamentó su postura.

“Yo esperaría apoyo de Julio, no insultos. Soy el único campeón mundial de México en los pesos pesados en toda la historia y no creo que por mucho tiempo haya otro prospecto mexicano en esta división (...) Me parece increíble que Julio no entienda lo complicado que es enfrentar a un zurdo tan peligroso y tan técnico”, respondió.

