Hugo Sánchez fue galardonado entre los mejores 100 futbolistas de la historia

En la historia del fútbol mexicano Hugo Sánchez es uno de los delanteros más destacados que ha tenido el país por el legado que dejó en el Real Madrid y cómo pasó de ser un futbolista criticado por su apariencia hasta ser uno de los más destacados en el balompié europeo.

Muestra de la relevancia de su carrera se reflejó en el top 100 que realizó la revista francesa Four Four Two, el cual incluyó a Hugol dentro de su lista de los mejores futbolistas en toda la historia. El Pentapichichi apareció en la exclusiva selección y se convirtió en el único jugador mexicano que formó parte del galardón.

Con nombres como el de Lionel Messi, Dani Alves, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, entre otros más fue que apareció la distinción al canterano de Pumas. El Pentapichichi fue ubicado en la posición 83 de los mejores 100 en la historia del fútbol internacional.

Del ranking del 80 al 90, Hugo estuvo acompañado de figuras como el lateral brasileño Roberto Carlos y del goleador británico James Peter Greaves.

En la década de los ochenta cuando Hugo compitió con en Europa -tanto con el Atlético de Madrid como con el Real Madrid- consiguió alzarse en cinco ocasiones como el máximo goleador de La Liga, lo que lo llevó a ser llamado como el Pentapichichi, pues el trofeo que distinguía a los máximos anotadores del torneo europeo.

Fue uno de los primeros jugadores mexicanos en migrar al “viejo continente” tras su última temporada como aún jugador de Pumas en 1981 llegó al Atleti y desde entonces marcó un precedente pues entre sus emblemáticos festejos y goles se ganó el cariño de la afición.

Ranking del 80 al 90 en el Four Four Two de los mejores futbolistas en la historia

80. Just Fontaine

81 Josef Masopust

82. Jimmy Greaves

83. Hugo Sánchez

84. Wayne Rooney

85. Philipp Lahm

86. Alan Shearer

87. Alan Simonsen

88. Sergio Busquets

89. Hristo Stoichkov

90. Roberto Carlos

En cuanto a los 10 mejores futbolistas del ranking, el argentino Lionel Messi se llevó el máximo reconocimiento pues superó incluso a Diego Armando Maradona y a Cristiano Ronaldo.

Ranking Top 10 del Four Four Two

1. Lionel Messi

2. Diego Maradona

3. Cristiano Ronaldo

4. Pelé

5. Zinedine Zidane

6. Johan Cruyff

7. George Best

8. Franz Beckenbauer

9. Ferenc Puskas

10. Ronaldo

Hugo Sánchez se candidateó para tomar a la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022

Debido a la duda que ha generado Gerardo Tata Martino con el equipo mexicano, la afición ha pedido que se destituya al argentino pues en los partidos amistosos que ya jugó no ha tenido el resultado esperado.

Por ello, diferentes analistas deportivos criticaron la estrategia del Tata y quien alzó la mano para ser el próximo director técnico mexicano se trató de Hugo Sánchez. Durante una emisión de Fútbol Picante el ex futbolista aseguró que si se da la oportunidad la tomaría.

“Si me dicen que lo sacan, voy para allá. Si lo toman en serio, tomaría a la Selección, pero es un deseo imposible”

Cabe recordar que el también conocido como El Macho, ya fue parte de un proceso al frente de la Selección Nacional, pero fue un momento fugaz en la carrera del exjugador del Real Madrid y los Pumas de la UNAM debido a que fracasó en el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

