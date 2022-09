La crítica de Julio César Chávez a Andy Ruiz durante la pelea contra Luis Ortiz

Julio César Chávez arremetió contra el desempeño de Andy Ruiz (Foto: EFE)

El Destroyer Andy Ruiz volvió al ring con una victoria y se enfiló a ser el próximo retador por el cinturón del campeonato de los pesos pesados tras derrotar a Luis Ortiz King Kong. Pero, su actuación en el cuadrilátero no dejó satisfechos a todos, aunque se llevó la victoria por decisión unánime, pudo haber sido mejor, según Julio César Chávez.

Durante la transmisión de la pelea, el gran campeón mexicano se atrevió a compartir sus observaciones de lo que estaba haciendo el boxeador mexicoamericano pues aseguró que se estaba “huevonando” por la forma en la que ya no tiraba golpes y buscaba el nocaut.

Fue al onceavo asalto cuando el César del boxeo perdió la paciencia con Ruiz Jr. y le exigió que encarara a su rival ya que estaba comprometiendo el resultado de su combate y le daba oportunidad al cubano de recuperar confianza. Y es que previo a que previo a que empezara el penúltimo round, en la esquina del Destroyer se escuchó como le dijeron: “No te me ahuevones mijo, no te me quedes, no te quedes, mueve la cintura”, frase que retomó Chávez González.

🔴EN VIVO: https://t.co/Ie1qK9coiY



R11: Llegamos al penúltimo giro y Andy Ruiz debe de apretar para llevarse la victoria en Los Angeles. #BoxAzteca #MuchoBox 🥊 pic.twitter.com/elJoi0YOYO — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 5, 2022

En cuanto sonó la campana y Andy Ruiz salió a escena para hacerle frente al King Kong Ortiz, Julio César lanzó diversos comentarios de lo que estaba viendo en el Destroyer y lo primero que expuso fue que en toda la pelea Andy Ruiz mostró un desempeño “huevón”, así que se encargó de recordárselo ante todo el público que estaba viendo la pelea.

“No te ahuevones le dicen, pues si huevón ha estado toda la pelea”

Poco después ambos peleadores empezaron a intercambiar una serie de golpes, pero ninguno de gravedad. El peleador de ascendencia mexicana mostró un poco de movimiento de cintura pero ninguno de sus ataques concluían y los analistas de Box Azteca empezaron a cuestionar la preparación de Andy.

Fue ahí cuando nuevamente Julio César mostró su impaciencia ya que Luis Ortiz empezaba a lanzar más golpes que obligaban al Destroyer a cerrar la guardia, así que Chávez gritó ante los micrófonos de la narración: “Y Andy Ruiz también, ¡ve, ¿qué es lo que está esperando entonces?!”.









*Información en desarrollo