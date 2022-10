Mónica Noguera reveló que conductor de “Sale el Sol” le dijo que su aliento olía a pescado

Noguera estuvo casada con Memo del Bosque (IG: monanoguera)

Tras la polémica que se suscitó con Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol, las controversias dentro del matutino de Imagen Televisión continúan y, en esta ocasión, fue Mónica Noguera quien confesó que uno de sus compañeros de programa le llegó a decir que tenía mal aliento.

Todo sucedió durante la sección Trapitos al sol, donde la presentadora estaba acompañada de Jean Duverger.

Y es que, en dicho segmento, los participantes debían hablar sobre datos incómodos, por lo que, al momento en que Joanna Vega-Biestro los cuestionó respecto a si en alguna ocasión besaron a alguien en la boca con mal aliento, Noguera lo negó, pero dijo que cuando alguien tenía un olor desagradable era mejor mencionárselo.

“A poco no están de acuerdo que es mejor, si a ti te huele la boca, que una persona sea sincera contigo y te diga: ‘oye, Mona, fíjate que... toma un chicle’, o algo, pero sí decirlo”, comenzó a decir.

En este sentido, Mónica aprovechó el momento para contar una anécdota que vivió con Jean Duverger y rescató que una vez su amigo le dijo que tenía aliento con olor a pescado.

“Jean me dijo el otro día: ‘hueles a salmón muy mal, ¿si o no me dijiste?”, recordó.

Para ese momento, Jean intervino y aclaró que le hizo el comentario a su compañera en un tono amistoso.

“Ella me dijo: ‘acabo de comer salmón’, y entonces estaba cerca y le dije: ‘Sí, huele a salmón’”, expresó.

Otros de los presentes mencionaron que había una diferencia en ese caso, pues entonces significaba que Mónica no tenía mal aliento, sino que simplemente le olía la boca a lo que había comido anteriormente.

A esto, Mónica mencionó que los demás conductores estaban en lo cierto, pero eso no eliminaba el hecho de que olía mal.

Gustavo Adolfo Infante reveló por qué Mónica Noguera abandonó programa

Durante un tiempo, Mónica Noguera fue presentadora De Primera Mano junto a Gustavo Adolfo Infante, pero, recientemente y ante los rumores de las causas de su salida, el conductor de El minuto que cambió mi destino confesó que su compañera dejó el programa proque no le gustaba despotricar contra los famosos.

Fue así que, durante una reciente emisión, en donde se presentó una nota en la que Montserrat Oliver se negó a opinar sobre la polémica entre Laura Zapata y Yolanda Andrade, Gustavo Adolfo dio a conocer que en realidad, Mónica dejó el vespertino de Imagen, proque tampoco le gustaba estar dando declaraciones polémicas.

“Tú sabes por qué razón Mónica Noguera ya no está aquí ¿verdad?”, comenzó a decir Infante y continuó: “Por eso (no dar opinión). A Mónica le afectaba mucho hablar de los artistas, a ella le afectaba mucho, este programa es de artistas, digo ustedes hablan mal de la gente, pero Mona y yo no”.

Ante las risas de sus compañeros, Infante recordó que al final, Mónica Noguera no dejó de lado completamente el mundo del entretenimiento, pues ahora se encuentra en Sale el Sol.

Fue en abril de 2022, cuando el periodista Gil Barrera adelantó en su cuenta de Twitter: “Estoy en condiciones de confirmar que la querida Mónica Noguera dejará el informativo de espectáculos De primera mano. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en este nuevo ciclo”, hecho que después se confirmó.

