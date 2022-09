Gustavo Adolfo Infante confesó si estuvo involucrado con la salida de Mónica Noguera en “De primera mano”

Después de que Gustavo Adolfo Infante amenazara con renunciar si no despedían a una de sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en Sale el Sol, ahora el polémico conductor reveló si él tuvo algo que ver con que Mónica Noguera dejara De primera mano (DPM).

Y es que además de aparecer en la sección de entretenimiento del matutino de Imagen Televisión, Infante también tiene el programa DPM en el horario vespertino.

Fue así que, durante una reciente emisión, en donde se presentó una nota en la que Montserrat Oliver se negó a opinar sobre la polémica entre Laura Zapata y Yolanda Andrade, Gustavo Adolfo dio a conocer que en realidad, Mónica dejó el vespertino de Imagen, pues tampoco le gustaba estar dando declaraciones sobre famosos.

(Foto: Instagram de Addis Tuñón)

“Tú sabes por qué razón Mónica Noguera ya no está aquí ¿verdad?”, comenzó a decir Infante y continuó: “Por eso (no dar opinión). A Mónica le afectaba mucho hablar de los artistas, a ella le afectaba mucho, este programa es de artistas, digo ustedes hablan mal de la gente, pero Mona y yo no”.

Ante las risas de sus compañeros, Infante recordó que al final, Mónica Noguera no dejó de lado completamente el mundo del entretenimiento, pues ahora se encuentra en Sale el Sol.

Fue en abril de 2022, cuando el periodista Gil Barrera adelantó en su cuenta de Twitter: “Estoy en condiciones de confirmar que la querida Mónica Noguera dejará el informativo de espectáculos De primera mano. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en este nuevo ciclo”, hecho que después se confirmó.

Cabe recordar que hace un mes, Gustavo Adolfo Ifante señaló que aparentemente Mónica Noguera podría tener que enfrentar un difícil problema lega, ello, tras difundir información que era confidencial sobre Fher Olvera, cantante de Maná.

A través de YouTube, el presentador de televisión recordó que durante una transmisión de 2019, estaban hablando sobre el vocalista y Noguera afirmó que en una ocasión, Fher se estaba desangrando durante una cirugía plástica.

Según lo afirmado por Gustavo Adolfo Infante, de forma inmediata su ahora ex colaboradora recibió un mensaje en el que le recordaron que no debía decir eso debido a un contrato de confidencialidad, en caso de no respetarlo, podría ir a la cárcel.

El mensaje fue descrito por el presentador como una amenaza “so pena de cárcel”:

“Fíjate que este cuate, Fher de Maná, mandó a amenazar a Mónica Noguera, una vez, Mónica contó que casi se desangra por una cirugía plástica porque empezó a perder mucha sangre. Mona lo contó normal, así al aire en el programa”, mencionó.

(Foto: Captura de pantalla)

La misma Mónica Noguera relató que Fher le prohibió hablar de él en televisión:

“Voy a ser muy sincera con esto. Fíjate que hicimos un comentario en el programa y después recibí una llamada telefónica de parte de sus abogados y de su mánager, y me pidieron que por favor ya no dijera absolutamente nada de él”, mencionó durante una alfombra roja.

En ese momento, la ex pareja de Fher dijo que no tenía ningún contrato de confidencialidad, pero que en lugar de contratar abogados, prefería simplemente hace caso a la restricción: “Si el prefiere que no diga nada, yo no digo nada, yo lo respeto mucho”, aclaró.

SEGUIR LEYENDO