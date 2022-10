La dolorosa rehabilitación de Eugenio Derbez que reveló Alessandra Rosaldo

Alessandra ha sido la vocera oficial de su esposo luego del accidente que lo mantuvo sedado por semanas (Foto: ig:@alexrosaldo)

Desde finales del mes de agosto, Eugenio Derbez y su popular familia se han encontrado en el candelero, pues además de la preocupación que causó en el público el accidente que sufrió el actor y productor mexicano, también surgieron diversos rumores respecto a las circunstancias en que se habría suscitado.

Y es que luego de dos semanas de especulaciones y sin haber revelado mucha información por parte de Rosaldo en sus comunicados iniciales, Eugenio fue quien apareció en un video colgado en Instagram donde confirmó que efectivamente se encontraba disfrutando de un videojuego virtual con su hijo Vadhir cuando cayó y esto derivo en múltiples fracturas en el brazo.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

Tras la fractura en el hombro de Derbez, su esposa se presentó en el 90's Pop Tour, donde le cantó Las mañanitas junto al público (Video: 90s Pop Tour)

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, reconoció el ex esposo de Victoria Ruffo.

Sin embargo, para algún sector del público no fue suficientemente convincente la declaración del creador de La familia P.Luche, pues pronto surgió el rumor de que efectivamente se encontraba con su hijo Vadhir, pero habría sido el joven quien, en medio de una discusión, terminó enfrentando a golpes a su padre.

Así lo aseguró el periodista Alejandro Zúñiga el 18 de septeimbre pasado: “Eugenio no estaba jugando realidad virtual con Vadhir, efectivamente Vadhir estaba presente el día que sucede esto… Se pelearon y se fueron a los golpes; hubo una pelea física en casa de Derbez entre él y su hijo”, comenzó a mencionar el comunicador en su canal de YouTube.

Especulaciones aseguran que Vadhir habría causado las fracturas de su padre en el hombro (Foto: Getty Images)

Aunque no reveló su fuente, debido a que expresó que era algo más que confidencial, sí señaló los motivos por los que supuestamente el actor que participó en la nomida al Óscar CODA no quiso revelar nada ni dejar cualquier tipo de posibilidad para que se ventilara todo, siendo el tema legal el principal argumento.

“En Estados Unidos esto es muy penado, si ellos hubieran recurrido a las autoridades, Eugenio Derbez mínimo hubiera pasado tres días en prisión o en los amparos, o los dos, aunque bueno en este caso el que más escándalo causaría sería Eugenio, como el patriarca de esta familia. Por eso decidieron ocultar la información”, agregó el reportero.

Eugenio Derbez fue auxiliado por su esposa Alessandra Rosaldo en su más reciente sesión de livestream (Foto: Archivo)

Ahora, a casi un mes de esa controvertida declaración que días depsués fue desmentida por Alessandra Rosaldo, la vocalista de Sentidos opuestos fue interceptada por los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México y destapó que Eugenio ya inició una fisioterapia física, que trajo con ella nuevos dolores en el hombro.

“Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene por un lado con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse, a notar cambios, a tener un poco más de independencia”, explicó.

Rosaldo añadió que su esposo está estable y que le llevará más de 3 meses recuperarse por completo.

“Empieza a mover el brazo, lo pone a hacer diferentes ejercicios, hay uno que hace con poleas como para empezar a tener otra movilidad acá (en el hombro) y un poquito de fuerza, obviamente el brazo ha estado pues quieto mucho tiempo entonces hay que reforzarlo. Lo ponen a hacer 20 cosas diferentes”, explicó.

