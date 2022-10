La ácida burla de Denise Dresser contra los presidenciables rumbo al 2024

Denise Dresser se burló de los posibles candidatos para las elecciones del 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Rumbo a las elecciones del 2024 los partidos políticos han comenzado a presentar a sus posibles aspirantes a la candidatura presidencial de México, lo que ha provocado las críticas y burlas de los ciudadanos, entre ellos, la de la académica y politóloga, Denise Dresser.

Fue el pasado domingo 9 de octubre que la escritora se mofó, a través de un video subido en la plataforma de Tik Tok, de los posibles presidenciables que los partidos han presentado en los últimos meses.

Y es que de acuerdo con la académica, los ciudadanos tendrán conflictos para emitir su voto, ya que deberán escoger entre “la fruta menos podrida” que se ofrece en el “mercado”.

“Realmente toca escoger a lo mejor de lo peor”, se lee en la descripción del audiovisual de poco menos de cinco segundos.

“Cuando ves a los posibles presidenciables y te das cuenta que tienes que elegir entre la fruta menos podrida en el mercado”, escribió, por su parte, en su cuenta oficial de Twitter

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios ironizaron en que en las elecciones del 2018 “ni siquiera escogieron la fruta menos podrida”.

“Lo malo es que en 2018 ni siquiera escogieron la fruta menos podrida, votaron por el estiércol”, “Siempre ha sido así”, “Cada sexenio es lo mismo” y “Lo que no entiendo es porque tendríamos que escoger fruta podrida. ¿No podemos simplemente no comer fruta?”, fueron algunas de las respuestas.

Posibles candidatos para reemplazar a AMLO en 2024

Decenas de funcionarios públicos de diferentes “colores” ya levantaron la mano para continuar o dejar atrás la llamada 4T (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

A menos de dos años de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales del 2024 en México, decenas de funcionarios públicos de diferentes “colores” ya levantaron la mano para continuar o dejar atrás la llamada Cuarta Transformación (4T).

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es uno de los institutos políticos en el que más militantes han levantado la mano para reemplazar al mandatario federal.

Los personajes que destacan en las encuestas son las llamadas “corcholatas” de AMLO, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabeza las preferencias para ser la abanderada del partido guinda.

Morena es uno de los institutos políticos en el que más militantes han levantado la mano para reemplazar al mandatario federal (EFE/ Francisco Guasco)

En esta misma categoría se encuentra el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer a principios de año que tiene una lista con los posibles funcionarios que podrían ser sus sucesores en el 2024, entre los que se encuentran:

-Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

-Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

-Rocío Nahle, secretaría de Economía

-Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos

Varios políticos han manifestado su intención de convertirse en el abanderado de su partido o de la coalición Va por México (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Por parte de la oposición, varios políticos han manifestado su intención de convertirse en el abanderado de su partido o de la coalición Va por México -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)-.

No obstante, las dirigencias del PRI y el PAN ya han dado nombres de quienes los representarán en los comicios electorales:

PAN

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal

PRI

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder del tricolor

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo

Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca

Beatriz Paredes, senadora

Claudia Ruiz Massieu, senador

