¿Fuertes rivales contra Sheinbaum? ellas serían las mujeres presidenciables con las que competiría el PRI en 2024

Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, las opciones del PRI para ganar la presidencia de México en 2024 (Foto: Twitter/@ruizmassieu/@BeatrizPRangel_)

Este fin de semana, la senadora del Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel acudió a Monterrey, Nuevo León, donde declaró que su objetivo es convertirse en presidenta de México en los comicios electorales del 2024.

En medio de coros de “presidenta, presidenta”, quien fue la primera gobernadora de Tlaxcala se dijo lista para contender por la titularidad del ejecutivo federal; así lo expresó en el Salón Palacio Real, en Guadalupe, donde anunció que participará en la contienda interna de su partido para llevarse la candidatura.

Sin embargo, no es la única mujer dentro del tricolor que busca suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la silla presidencial, pues su compañera de bancada en el Senado de la República, Claudia Ruiz Massieu Salinas también ya levantó la mano.

De esta forma, estas dos personalidades de la política mexicana con largas trayectorias dentro del PRI, buscan ser quienes regresen a su partido a Palacio Nacional, de la mano de la coalición Va por México, es decir, junto al PAN y al PRD; así lo declararon ambas.

Beatriz Paredes alzó la mano para convertirse en la candidata del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados rumbo a la presidencia en 2024 (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Durante su visita al evento “Una mirada de Mujer sobre la políticas públicas”, la exembajadora de México en Brasil aseguró que su meta es llevar sus propuestas a todas las mujeres de México si llegase a ser la candidata de la alianza.

Por su parte, luego de la sesión del Senado en donde se aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad ciudadana, Ruiz Massieu reveló en entrevista para Adela Micha que está dentro de sus ambiciones competir por la presidencia de México.

“La presidencia, desde luego, es algo que me interesa, por supuesto. Claro que es algo que me interesaría, me he dedicado toda la vida a la política, soy una política profesional, tengo vocación de servicio, amo a mi país y claro que me encantaría”, confesó la sobrina de Carlos Salinas de Gortari.

Asimismo, Claudia aseveró que iría por la candidatura sólo en el caso que se logre conformar una alianza plural, ahora que Va por México se encuentra temporalmente suspendida luego de que el PRI en San Lázaro promovió una iniciativa de reforma benéfica para los intereses del gobierno federal. Por su parte, Beatriz Peredes incluso considero que la coalición debe incluir al partido Movimiento Ciudadano, aunque su fundador -Dante Delgado- ya se ha expresado en contra de unirse.

Acompañé a mi querida @Adela_Micha en #MeLoDijoAdela para platicar sobre #GuardiaNacional y lo que se viene esta semana en el @senadomexicano. Las implicaciones de decisiones apresuradas en materia de seguridad van más allá de lo inmediato; reflexionemos, propongamos y debatamos. pic.twitter.com/tO2DeLnnf5 — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) September 19, 2022

Dichos destapes de dan en medio de una carrera presidencial adelantada, la cual comenzó al término de los comicios electorales del 2021, cuando el presidente López Obrador comenzó a hablar de sus relevos.

Ahora, por parte del partido en el poder (Morena) ya se han apuntado diversos perfiles para contender por la candidatura, entre quienes destacan la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, como las “corcholatas” favoritas.

Por su parte, dentro de la lista de aspirantes también se encuentra el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y hasta el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López: la terna de “corcholatas” que buscan la candidatura de Morena a la presidencia en 2024. (Fotoarte: Infobae México/ Abraham Avilés)

Entre tanto, dentro de la alianza Va por México hay muchas manos arriba que desean la silla presidencial. Por parte del PAN se encuentra la senadora Lilly Téllez, los diputados federales Santiago Creel y Gabriel Quadri, así como los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y Margarita Zavala.

Por parte del PRD quien ha reafirmado sus intenciones para contender por la presidencia es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y el senador Miguel Ángel Mancera, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: