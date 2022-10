Le robaron 80 mil pesos al hermano de Yuya, pero dejará libre al presunto culpable

El hermano de Yuya, Fichis y su esposa fueron víctimas de robo a casa y los hurtaron con un total de 80 mil pesos Foto: Sergio Castrejón / IG.

El hermano de Yuya, Sergio Castrejón ”Fichis” junto con su esposa Paola Poulain dieron a conocer que recientemente se habrían metido a su casa a robar, despojándolos de una cantidad de 80 mil pesos en objetos de valor.

Los esposos pudieron descubrir la identidad del presunto culpable, posterior a la pérdida de sus hijos, sufrieron otro daño. Por medio de redes sociales el hermano de la influencer Yuya, reveló que fueron víctimas de robo en su propia casa.

A través de su canal de YouTube comentaron que los habrían hurtado con 80 mil pesos en variedad de productos, por ejemplo: consolas de videojuegos, anillos de boda, alhajas, entre otras cosas.

Los detalles que revelaron de la sustracción fue que sucedió mientras ellos se encontraban fuera de casa, indicando que pasó a finales del mes de septiembre, ya que en las imágenes de sus cámaras de seguridad corresponden específicamente al 28 de dicho mes.

En los clips presentados se puede apreciar que una mujer estaba cargando unas cajas al momento de salir del hogar de Fichis y Paola, los reconocidos influencers consideran que en esos cajones podría haber transportado los artículos que desaparecieron de su casa.

De igual forma, conforme a lo que pudieron apreciar en las grabaciones, el hermano de la esposa de Siddhartha recalcó que debido al movimiento no se podía apreciar si la mujer contaba con un cómplice.

Su esposa señaló que entre todos los hechos que pasaron en ese momento, las fotografías indican que tiraron una de las consolas de videojuegos a la basura. De acuerdo con la pareja, la presunta culpable que hurtó sus objetos de valor fue la señora que les ayudaba con la limpieza del hogar ubicado en Cuernavaca, Morelos.

Sin embargo al momento de encararla les habría negado todo, pues según las palabras de la empleada: “Yo no me he me he llevado ningún aparato de usted, si ustedes piensan que yo me lo llevé, yo se lo regreso, yo no me he llevado ningún aparato. Se lo juro que yo no me he llevado ningún aparato”, declaró la empleada.

Al momento de escuchar sus palabras, los influencers tomaron la decisión de no tomar acciones legales en su contra, con el argumento de que esperan que el dinero que les robó, le pueda funcionar en algo provechoso como el poder ayudar a su familia a salir adelante.

Además del reciente robó, la pérdida más importante que han atravesado es la merma sufrida en noviembre de 2021, ya que perdieron a sus bebés, hecho que conmocionó a sus seguidores y a su hermana.

El pasado lunes 8 de noviembre, Sergio Castrejón y su esposa revelaron públicamente la pérdida de sus bebés que tenían 27 semanas de gestación.

La pérdida de los bebés del matrimonio de su hermano fue un hecho que conmocionó enormemente a Yuya y a sus seguidores Yuya y Paola Poulain (Foto: Instagram@yuyacst/@paola.poulain)

Días antes, Fichis informó que su pareja había sido hospitalizada de emergencia debido a afectaciones derivadas de una infección en el riñón, lo cual derivó en esta lamentable noticia.

Las complicaciones en la salud de Poulain obligaron a los médicos a someterla a cesárea para poder dar a luz. Después de eso la creadora de contenido permaneció en terapia intensiva y los bebés en estado de gravedad.

Varios días pasaron y Castrejón mantuvo informados a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, su esposa, compartió en sus redes sociales la lamentable pérdida de sus hijos.

