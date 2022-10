Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja tendrán un gesto noble con las ganancias de su concierto en Sinaloa

Juan de Dios y Kimberly Loaiza anunciaron concierto en Mazatlán con precios bajos (Foto: Instagram/@juandediospantoja)

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, una de las parejas de influencers más importantes de México, anunciaron que se presentarán en concierto en Mazatlán, Sinaloa, y todos los precios de sus boletos no están arriba de los 300 pesos y donarán las ganancias.

Tanto Kim Loaiza como su esposo han logrado posicionarse como una de las parejas favoritas en internet y gracias a su éxito en redes sociales han logrado inclusive llegar hasta la televisión. Gracias a su fama, han logrado hacer sold out en sus shows en diferentes estados con Loaiza & JD Pantoja 13.13 Tour 2022, por lo que, conociendo las ventas que pueden tener con uno de sus conciertos, decidieron que de la presentación que se celebrarán en su natal Sinaloa, destinarán el 100% de las ganancias a diferentes causas.

El concierto se llevará a cabo el 13 de noviembre en el Estadio Kraken y, según compartió la pareja, los precios de este show serán muy bajos como parte de su agradecimiento a sus fans de Sinaloa.

A través de un video que publicaron en sus redes sociales, JD Pantoja y Kimberly Loaiza dieron a conocer que, al ser de Mazatlán, decidieron que el precio de sus boletos ahí será menor que en resto de sus conciertos. Según informó la pareja, la entrada más costosa será de 220 pesos mexicanos, mientras que el más barato será de 120 pesos.

“Familia de Mazatlán Sinaloa y sus alrededores, estamos por cumplir un sueño juntos, el concierto de JD Pantoja y Kim Loaiza en el puerto de Maza es una realidad. Por primera vez Jukilop en el puerto. Nos vemos este 13 de noviembre en el Estadio Kraken a las 08:00 pm con un concierto inolvidable con invitados y muchas sorpresas”, iniciaron su mensaje.

Agregaron que las instituciones a las que harán llegar las ganancias de sus ventas en Mazatlán trabajan para apoyar principalmente a niños y personas de la tercera edad.

La pareja ha estado en tour a lo largo del año, con una venta total en gran parte de sus presentaciones (Foto: Boletia)

“Los boletos para nuestro concierto en Mazatlán son casi regalados porque somos del puerto y queremos hacer algo bonito por nuestra hermosa gente. Este 13 de noviembre vamos a donar juntos porque la compra de su boleto no será para nosotros, vamos a donar el 100% de las ganancias de este concierto a fundaciones del puerto. Niños con autismo, niños si hogar y sin familia, niños con síndrome de Down, personas con discapacidades y asilos para personas de la tercera edad”

En cuanto a la venta de boletos, ésta será a través del sitio de Boletomóvil y en las taquillas del Estadio Kraken y podrán ser adquiridos desde el próximo jueves 13 de octubre. La pareja instó a sus fanáticos que denuncien cualquier anomalía en las ventas -como precios más altos- al correo quejas@1313tour.com.

“Sólo tenemos tres precios de boletos 220 pesos, 170 pesos y 120 pesos mexicanos, no dejes que nadie te estafe con los precios. Puedes denunciar cualquier información distinta a la que te estamos dando”, comunicaron.

La fiebre del Jukilop ha sido tan grande que el pasado 2 de abril en el concierto que celebraron en Querétaro hubo sold out y, además, sobreventa de boletos, por lo que cerca de 600 fans se quedaron afuera del show. No obstante, la pareja decidió hacerse responsable de lo sucedido y hacer un nuevo show para aquellas personas que no pudieron entrar al auditorio.

Meses después, en medio del éxito que estaban teniendo con su gira de conciertos, Kimberly fue invitada al festival de música Tomorrowland, la cual se celebra en Bélgica. Dimitri Vegas & Like Mike invitaron a la influencer a presentarse con ellos en el escenario principal y recibió ovaciones por el público.

