Por qué Kenia Os no asistirá a la boda de Lele Pons y Guaynaa

Lele Pons es amiga de ambas cantantes mexicanas. (Foto Instagram: @keniaos, @lelepons)

Kenia Os sorprendió a sus fans con una inesperada noticia, no asistirá al enlace matrimonial de Lele Pons y Guyanaa. La influencer y cantante mexicana confesó que rechazó la invitación por un tema relacionado directamente con su pasado. Y es que entre los demás invitados se encuentran Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, dos creadores de contenido con quienes enfrentó una fuerte polémica durante sus primeros pasos en redes sociales.

Hace unas horas la intérprete de Todo my love, Mi salida contigo y Llévatelo realizó un live en Instagram, para platicar con sus casi 14 millones de seguidores. Como era de esperarse, durante la charla fue cuestionada sobre la esperada boda de Lele Pons y Guaynaa, quienes se comprometieron el pasado 31 de julio sobre el escenario del festival Tomorrowland 2022.

Sin profundizar en detalles contó que en cuanto recibió su invitación habló directamente con la sobrina de Chayanne para hacerle saber por qué no podrá acompañarla en uno de los días más importantes de su vida. Y es que, según explicó la influencer de 23 años, no quiere que una ceremonia tan importante se vea opacada por el escándalo que posiblemente se desataría por su presencia junto a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

Son cosas que yo ya no quiero en mi vida y yo quería, no sé si ella se sienta cómoda o no, pero yo no quería que el tema central de esa boda fuera otro tema.

Todo se remonta a varios años atrás, cuando estuvieron relacionados laboralmente. Los influencers tenían una buena relación, pero de un momento a otro marcaron una línea entre ellos por un contrato, así que buscaron su camino por separado, es decir, Kenia Os comenzó a tocar puertas en la industria musical, mientras que la pareja continuó haciendo videoblogs y también incursionaron con algunos temas.

La sinaloense ya no quiere lidiar con ese escándalo de su pasado que lamentablemente la ha acompañado durante su naciente trayectoria. Por esa razón prefirió mantenerse al marguen de la situación y festejar con su querida amiga en otra ocasión. De hecho, ya tiene pactada una cita con Lele Pons para una despedida de soltera donde se presume no estará la cantante de No seas celoso, Mejor Sola y Pa’ eso de hizo.

Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y sus dos hijos. (Ig: @kimberly.loaiza)

“Ese tema siempre va a ser como ‘ag’, pero es su boda, ella tiene que hacer su entrada triunfal, ¡qué huev*! A mí me dijo que va ha hacer una despedida donde van a estar todas las chicas y que en esa me va a invitar. Yo le dije: ‘No quiero sentirme mala amiga’”, agregó.

Primero yo, después yo y al final yo. Si no me siento cómoda no lo voy a hacer.

La cantante suele realizar transmisiones en vivo en sus redes sociales. (Foto: Getty Images)

Las reacciones no se hicieron espera y muchos usuarios de Instagram aplaudieron su decisión porque consideran que de esa manera respetará un evento que no tiene nada que ver directamente con ella o Kimberly Loaiza y su esposo.

“Esa morra con esa actitud va a llegar lejos, pura buena vibe”. “Como toda una dama con respeto y muy bien contestado. Tiene razón por que ese juan siempre quiere ser el centro de atención y viera causado algo”. “Eso es lo que yo llamo Prudencia pero sobre todo amor propio”. “Sea lo que sea Kenia quiere darle respeto el día de la boda de la señora lele, y es su gran y buena decisión”. “Al final de cuenta está tocando el tema sin que las cosas pasen como siempre lo hace”, fueron algunos comentarios.

SEGUIR LEYENDO: