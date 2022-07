Kimberly Loaiza triunfó con su presentación en el escenario principal de Tomorrowland

La influencer mexicana se presentó en el festival más grande de música electrónica a lado de Dimitri Vegas & Like Mike

Después de que los eventos masivos fueran suspendidos por dos años derivado de la pandemia de COVID-19, uno de los festivales más grandes e importantes de música electrónica está de regreso este 2022: Tomorrowland.

Aunque por sí solo el regreso del festival ha causado gran emoción entre los millones de fanáticos y seguidores del género a nivel mundial, las redes sociales en México explotaron después de que se diera a conocer que la influencer mexicana, Kimberly Loaiza, se presentó en el escenario principal de dicho magno evento celebrado, como es costumbre, en Bélgica.

Cabe mencionar que, aunque este fue un gran paso para la carrera artística de la lindura mayor su presencia en Tomorrowland dejó un sabor de boca agridulce para miles de personas pues, si bien el éxito de Kimberly Loaiza se ha consolidado gracias a su trabajo como creadora de contenido en redes sociales, la influencer también ha buscado abrirse camino en el mundo de la música incursionando en el género urbano y colaborando con artistas de talla internacional como Zion y Lennox, Lele Pons, Ovi y su propia pareja, Juan de Dios Pantoja.

Dimitri Vegas & Like Mike invitaron a Kimberly Loaiza a Tomorrowland (Foto: Captura de pantalla YouTube)

No obstante, Kimberly Loaiza llegó al escenario principal de Tomorrowland gracias a los carismáticos y populares DJ’s Dimitri Vegas & Like Mike, quienes en más de una ocasión han revelado su admiración, respeto y cariño por el talento mexicano.

Fue así como la lindura mayor salió al escenario principal del aclamado festival de música electrónica luciendo un atuendo ajustado en color negro y con la bandera de México en alto. Sonriente y con una actitud enérgica, Kimberly Loaiza interpretó junto al dúo de Dj’s su más reciente colaboración llamada Fuego; cabe mencionar que ese es el segundo tema que la influencer realiza a lado de Dimitri Vegas & Like Mike pues en 2020 ya habían lanzado el sencillo Do it!.

La presentación de la influencer en el aclamado festival de electrónica se transmitió en vivo (Foto: captura de pantalla YouTube)

La edición de este 2022 de Tomorrowland se realizó, como es costumbre, en Bélgica, a miles de kilómetros del país de origen de Kimberly Loaiza, no obstante, eso no impidió que sus millones de fanáticos y seguidores le mostraran su incondicional apoyo por lo que en redes sociales no tardó en viralizarse el hashtag #KimEnTomorrowland.

Del mismo modo, internautas pudieron disfrutar la presentación de Kimberly Loaiza y Dimitri Vegas & Like Mike gracias a la transmisión en vivo que se realizo a través del canal oficial de YouTube de Tomorrowland.

Fanáticos respaldaron a Kimberly Loaiza tras críticas (Foto: Twitter / @Maary_GG)

Cabe mencionar que, aunque los millones de fanáticos de la influencer mexicana la apoyaron y respaldaron en su participación en el reconocido festival internacional de música electrónica, a la lindura mayor también le llovieron una infinidad de críticas en redes sociales pues algunos usuarios argumentaron que hay otros artistas mexicanos que se dedican al 100% al género musical que debieron ocupar el lugar de Kimberly Loaiza en Tomorrowland.

“La mejor parte de Kim Loaiza en Tomorrowland es cuando no canta, bendiciones”; “Como podemos ver, nadie topa a la cuin virtual de Mexico,sí! Llena sus shows infantiles,mitad niños,mitad papás,y aquí la prueba de que no la conocen. KIM LOAIZA EN TOMORROWLAND”; “Si esa cagad* solo fue a mostrar la bandera mejor ni hubiera hecho nada, que vergüenza que alguien como esa nos represente KIM LOAIZA EN TOMORROWLAND”, fueron algunos de los comentarios de haters en redes sociales.

Sin embargo en dichas plataformas digitales también se hizo presente el apoyo y cariño de sus seguidores, quienes defendieron a Kimberly Loaiza de las críticas y elogiaron tanto su presencia en Tomorrowland como su explosiva presentación a lado de Dimitri Vegas & Like Mike.

“Toda la bonita energía en esté día Tan especial para ti y tu fandom las LINDURAS Todo va salir perfecto la vas romper como siempre Kim estamos muy orgullosas de ti hermosa Dios Siempre Contigo Brilla Como Siempre”; “La tremenda cerrada de hocicos que Kim dará mañana jajaja amooo, la Reina de Mexico tiene a las envidiosas trabajando! FUEGO IS COMING KIM LOAIZA EN TOMORROWLAND”; “Ella es un orgullo mexicano, no solamente está en conciertos de 10K personas, ella se fue al festival más grande del mundo con + de 400K personas. Estamos agradecidos de tener a la Reina de México como nuestra ídola KIM LOAIZA EN TOMORROWLAND”, escribieron internautas.

