“Con la Bichota”: Kim Loaiza ya es amiga de Karol G y podría haber una colaboración

Kimberly Loaiza y Karol G juntas en Miami (Foto: Archivo Web)

La influencer más famosa de México, Kimberly Loaiza, continúa cosechando éxitos, pues además de su reciente colaboración con Dimitri Vegas, la joven también saco un remix de su canción Después de las 12 con Grupo Firme y ahora se espera que lance una colaboración con Karol G.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la Lindura Mayor compartió una foto junto a la cantante de reggaetón, en la que aparecen posando con sexys atuendos y en el post escribió: “Con la Bichota (emoji de corazón ardiendo)”.

La imagen ya cuenta con casi 3 millones de likes y 27 mil comentarios en los que figuraron famosos influencers como Pau Tips, Kevin Achutegui, Nicole García, Ovy y hasta Dania Méndez de Acapulco Shore, quienes compartieron su emoción con Kimberly.

En algún momento se extendieron rumores de que La Bichota y Kim tenían una “enemistad”; sin embargo, la youtuber señaló que era algo falso pues estaba enfocada en sus actividades.

“No, no, no, no hay ninguna rivalidad, yo las admiro demasiado a Karol G y Natti Natasha, a todas. Nos enfocamos en nosotros, en trabajar y hacer lo que nos gusta”, señaló para el programa matutino Hoy.

Con la foto de las dos juntas quedó más que claro que nunca existió tal rivalidad y más bien usuarios de redes sociales aseguraron que habrá una colaboración, ya que Kimberly se está metiendo cada vez más al mundo de la música y está teniendo bastante alcance con sus canciones.

“Esto me huele a nueva canción, mis dos mujeres favoritas juntas”; “Imagínense como estaría una canción de ellas dos, el mundo explota”; “Se vendrá colaboración”, fueron algunos comentarios.

Las intérpretes se encontraron hace dos días en el concierto de su gira de este 2022, con la presentación del $trip Love Tour USA que ofreció en FTX Arena de la ciudad de Miami, ciudad donde actualmente reside Kimberly Loaiza y su familia. La asistencia de la Lindura Mayor se supo por las historias que subió del show.

En el lugar también estuvo Kunno, quien es amigo de Kim y fanático de La Bichota, fue así que el influencer aprovechó para tomarse unas fotos con la actriz Mia Khalifa.

El post al momento tiene más de 241 mil likes y Mia Khalifa lo comentó agregando el emoji de la carita a punto de llorar junto a un corazón blanco.

Entre los últimos post de Kunno también se puede ver el momento en el que felicitó a Karol G por el show; así como las fotografías que se tomó con La Bichota.

Kimberly Loaiza y su colaboración con Grupo Firme

La mencionada canción Después de las 12 tuvo una refrescada, pues en un principio había salido únicamente con el reguetonero Ovi, sin embargo; hace unos días se lanzó el remix con Grupo Firme y Pailita, que hasta el momento suma más de 7 millones de vistas.

El vocalista de Grupo Firme comentó en sus redes sociales que estaba muy feliz y emocionado por esta colaboración. Y es que Eduin Caz dejó claro que es un nuevo paso en su carrera musical debido a que estaba acostumbrado a incursionar en el género regional mexicano y con Después de las 12 saltó al género urbano.

Eduin Caz estuvo promocionando el nuevo tema en sus redes sociales, al igual de Kimberly y ambos aseguraron estar muy contentos ya que tienen una amistad cercana. Incluso, la melodía ya cuenta con su propio trend en TikTok.

