Cuál es la canción de Kimberly Loaiza que está encendiendo las redes

La canción de Kimberly que encendió las redes (Foto: Captura de pantalla (YT/Dimitri Vegas & Like Mike)

La influencer Kimberly Loaiza ya lleva un par de años dedicándose a hacer música, teniendo éxitos como Apaga la luz, Me perdiste o No seas celoso, canciones que ya cuentan con cientos de millones de visualizaciones en YouTube.

Sin embargo, hace a penas unos días Kim anunció el estreno de su colaboración en la canción de Dimitri Vegas & Like Mike llamada Fuego, la cual tiene más de 3 millones de vistas y es la número dos en tendencias.

Cabe destacar que Fuego está sacando chispas en redes, pero sobre todo en TikTok, pues incluso algunas influencers ya comenzaron a hacer los famosos trends de baile con la melodía.

Tan solo la búsqueda “Kim Loaiza con Fuego” en la plataforma ya tiene 3 billones de visualizaciones y la tiktoker Michel Chávez, alias Its Mich que tiene 32.1 millones de seguidores, compartió un video bailando la canción de Kimberly.

En el tiktok Mich pidió que “etiquetaran a la lindura para que calificara su baile” y a esto, Kim comentó en su video: “Omg me encantó bb”, así como también la compartió en sus historia de Instagram y dijo que quería mucho a su amiga.

Cabe destacar que, el trend que creó Ist Mich se hizo bastante viral con varios millones de visualizaciones. Sin embargo, lo más incónico de la canción es que Kimberly Loaiza la cantó en Tomorrowland antes de que se estrenara el video.

La lindura mayor llegó al escenario principal de Tomorrowland en Bélgica gracias a los populares músicos Dimitri Vegas & Like Mike, con un atuendo transparente, entallado, de colores negro y verde neón.

En su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió un video del momento exacto en el que subió al escenario y escribió: “Ayer me subí al escenario principal del Tomorrowland, de verdad que increíble experiencia acabo de vivir, estoy muy agradecida con @dimitrivegas & @likemike por invitarme, hoy vamos a romperla aún más”.

Con ello, Kimberly Loaiza se convirtió en la primera mexicana en cantar en español en Tomorrowland y para una entrevista con el periódico Publimetro, relató que la canción Fuego tiene un signitifado especial para ella.

“Es una canción súper emotiva porque representa un momento muy particular de mi vida, la grabamos cuando había nacido mi segundo hijo Juanito. Además representa muchas cosas para mí, porque es una canción conocida que siempre me gustó y me gusta muchísimo la canción, y es maravilloso poder trabajar de nuevo con Dimi y Mike”, relató.

La mexicana ya había colaborado tiempo atrás con Dimitri Vegas & Like Mike en la creación de Do It!, una canción que obtuvo mucha fama en TikTok por los trends y también en YouTube, pues cuenta con 53 millones de vistas.

“Nos conocimos a través de un amigo empezamos hablar de música y de ahí todo se dio. He tenido la oportunidad de trabajar con personas maravillosas en el mundo de la música y siempre se aprenden cosas increíbles de cada uno de ellos, la música tiene una parte mágica (...) Dimi y Mike son unas personas personas súper reconocidas, no sólo a nivel musical, sino también en la escena de música electrónica donde están los mejores DJ del mundo, y alrededor de ellos siempre hay muchos otros otros músicos. Creo que es muy bonito ver que se puede conectar a través de la música con personas de todo el mundo”, señaló la youtuber para Publimetro.

