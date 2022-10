Karely Ruiz comenzó su carrera como modelo pero un accidente le arruinó el momento

(Foto: Instagram/@karelyruizmonly)

Karely Ruiz es una modelo de OnlyFans muy querida por su público, recientemente tuvo su primera experiencia luciendo un largo vestido en una pasarela, pero las cosas no resultaron tan exitosas como su perfil en la plataforma de contenido exclusivo en la que tiene al menos 200 mil suscriptores.

En un video compartido por el perfil de TikTok @sol.11117 se pudo ver a Karely usando un vestido negro, la prenda fue diseñada por Javier Hernández, un especialista en atuendos para novias y quinceañeras.

A la mitad de su paso por la plataforma, una parte del vestido se enredó en el tacón de su zapato, por lo que de inmediato se interrumpió su caminar y la joven intentó zafar la prenda con las manos, dando la impresión de que se caería después de tropezarse.

Sin embargo, Karely logró salvar su participación, pues segundos después del incidente alzó los pies, continuó caminando y comenzó a saludar a las personas que la miraban expectantes, de esta manera evitó perder el equilibrio, caerse o continuar caminando ya distraída de su objetivo principal: lucir el vestido.

En su cuenta de Instagram, la joven influencer publicó otro video en el que se pudo ver que el vestido negro no fue el único diseño que lució, pues apareció con una prenda totalmente pegada al cuerpo en color blanco-plateado, la prenda tenía algunas secciones en color “nude” para mostrar aún más piel.

“En la pasarela de mi amigo @javiier_hernandez ameee”, escribió Karely. Entre los comentarios, estos son algunos de los mensajes que se pudieron leer por parte de sus fans. “Mejor ven y modélame a mi”, “Que diosa se ve” y “Me encantas !!! Te ves hermosa”.

Hace pocas semanas, la influencer se vio envuelta en un rumor sobre su supuesto embarazo. Ella dejó en claro que no se convertirá pronto en mamá, pero al principio hizo una broma respecto a la situación y aseguró que si estaba esperando un bebé, así lo expresó durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram:

“Sí, llevo cuatro meses de embarazo, no lo había querido decir porque la gente saca de contexto todo pero yo oficialmente les digo que estoy embarazada ¡Ah, no se crean! obviamente no, pero me vería bien bonita de mami”, dijo mientras inflaba el vientre y lucía un top deportivo en color rojo.

La persona a quien le respondió escribió originalmente “¿Vas a ser mamá?”. Los rumores sobre su embarazo comenzaron durante el programa Es show del canal Multimedios, donde incluso llegó a participar como conductora.

(Foto: Instagram/@karelyruiz)

Mientras realizaba algunos bailes, la música se detuvo y la querida influencer de 21 años reveló que estaba esperando un bebé, aunque la broma fue clara desde el inicio, en su momento su compañero Chavana se emocionó y ella aclaró que incluso estaba embarazada de “dos bendiciones”. Esto ocurrió durante el programa del pasado 6 de septiembre, aunque fue durante la semana que el rumor adquirió más importancia.

“Ya ni se le veía en el programa y ahora resulta con su domingo 7 ¡Qué show!”, “Felicidades Karely”, “Arruinó su carrera” y “se va a ir para abajo estando embarazada” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en YouTube.

Por otra parte, recientemente adelantó que aparecerá en la portada de la revista internacional en los próximos meses y que la sesión fotográfica será en México. Se espera que además se le dedique en las páginas interiores algunas fotografías posando sin ropa.

“Próximamente (…) Me llegaron al precio”, dijo la joven mexicana entre risas. Aunque la oferta fue lo que ella esperaba, no mencionó a cuánto asciende la suma de dinero.

