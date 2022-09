Karely Ruiz confesó que posará para la portada de una revista de caballeros: “Me llegaron al precio”

Karely Ruiz posará en portada de revista para adultos (Foto: Instagram)

La modelo e influencer Karely Ruíz aseguró que posará para la portada de una revista para adultos, luego de que tras negociaciones le ofrecieran el monto económico suficiente como para aceptar.

“Me llegaron al precio”, dijo.

La joven, que se hizo de gran fama tras posar en OnlyFans, pues es considerada como una de las que más ganan en esa plataforma, no dio a conocer el nombre para la revista internacional en la que participará.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Es Show’ de canal 6, conducido por el regiomontano Ernesto Chavana cuando la joven que acumula millones de seguidores en sus redes sociales confesó su próxima colaboración.

Karely Ruiz (Foto: Ig karelyruiz)

Adelantó que aparecerá en la portada de la revista internacional en los próximos meses y que la sesión fotográfica será en México. Se espera que además se le dedique en las páginas interiores algunas fotografías posando sin ropa.

“Próximamente (…) Me llegaron al precio”, dijo la joven mexicana entre risas. Aunque la oferta fue lo que ella esperaba, no mencionó a cuánto asciende la suma de dinero.

También señaló que tiene muchos proyectos en puerta y que algunas propuestas las ha tenido que rechazar para poder descansar y pasar tiempo con su familia, ya que de lo contrario trabajaría todo el año sin parar.

Por otro lado, en la entrevista dejó entrever que aún no le han llegado propuestas cinematográficas o televisivas para un contrato, aún así, no está cerrada a la posibilidad de participar en alguna en el futuro. Cabe señalar que sus ofertas de trabajo normalmente son gestionadas por su mánager y hermano.

La influencer regiomontana compartió una imagen del pasado, cuando aún no se había sometido a ninguna intervención estética (Foto: Instagram)

Y es que hace no mucho, la influencer y modelo dijo que no será parte de Acapulco Shore, uno de los realities más polémicos, ya que no la aceptaron.

Tras ser cuestionada por el tema, dijo: “No, no me aceptaron en Acapulco Shore, pero no importa”.

Ante el rechazo que vivió de la producción de dicho programa, Karely Ruíz apuntó que no se lo tomó personal y que buscará otro tipo de proyectos en donde pueda participar.

“No me voy a agüitar, vienen oportunidades más chingon*s, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, sentenció.

(Foto: Captura de pantalla)

Cuánto gana Karely Ruiz en Only Fans

En una reciente entrevista de la modelo para el programa La saga, Karely contó cómo ha ido monetizando su contenido a través de la plataforma, y detalló cómo se esfuerza para lograr que sus fans se suscriban mes con mes a su popular cuenta.

“Yo cobro 16 dólares por la suscripción, hay otras chicas que cobran 32 o hasta 35 dólares, y empecé a cobrar 30 dólares pero al ver que mucha gente le pensaba al pagar más dinero, decidí bajar el precio para tener más suscriptores “, dijo.

En la actualidad, Karely cuenta con 481 publicaciones, 91 videos y más de 185 mil fans. Por lo que según estimaciones, tomando en cuenta sus 4 mil suscriptores actuales, la creadora de contenido ganaría casi dos millones de pesos al mes, además ha señalado que tan solo en su primer mes en la plataforma obtuvo 500 mil pesos.

