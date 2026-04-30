México

Dólar hoy en México: peso mexicano estable en la cotización de apertura del 30 de abril

Pese a la variación mínima, la divisa local se ubica como la sexta moneda emergente con mayores pérdidas frente al billete verde en el arranque del día

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Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 30 de abril del 2026. (REUTERS/Thomas White)
Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 30 de abril del 2026. (REUTERS/Thomas White)

Al inicio de la jornada de este jueves 30 de abril, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,53 pesos mexicanos, de manera que implicó un cambio del 0,01% comparado con los 17,53 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 17,48 y un máximo de 17,58 pesos en el mercado spot. Al comenzar la sesión en Estados Unidos, el peso mexicano pierde terreno, ubicándose como la sexta moneda emergente con mayores pérdidas frente al dólar.

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De acuerdo con análisis matutino del Grupo Financiero Monex, el tipo de cambio USD/MXN muestra una tendencia alcista tras la divulgación de una serie de datos económicos tanto en México como en Estados Unidos.

El billete verde, medido por el índice DXY, cotiza en 98,46 unidades, lo que representa una depreciación de 0,50% respecto al cierre previo. Esta debilidad se atribuye a la corrección en los precios del petróleo y a la reciente publicación de indicadores macroeconómicos.

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En la última semana, el dólar estadounidense avanzó un 0,64%, aunque en la comparación interanual todavía acumula una caída del 9,75%. Si se analizan los días recientes, la moneda estadounidense suma tres jornadas consecutivas al alza.

Por otro lado, la volatilidad de los últimos siete días es considerablemente menor en comparación con el promedio anual, lo que indica que las variaciones han sido más limitadas en esta etapa.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

(Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)
El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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