Niños desplazados por violencia en Concordia, Sinaloa, enfrentan rezago escolar y secuelas emocionales en Mazatlán

Tras los desplazamientos por violencia, los menores deben enfrentar la interrupción de su educación y la ruptura de su entorno familiar y comunitario. (Crédito: Cuartoscuro)

La violencia en comunidades de la sierra de Concordia, Sinaloa, ha provocado el desplazamiento de familias completas hacia Mazatlán, donde menores de edad enfrentan afectaciones emocionales, rezago escolar y dificultades de adaptación tras abandonar sus hogares de forma forzada.

De acuerdo con personal de acompañamiento que brinda apoyo a familias desplazadas, una de las zonas con mayor registro de movilidad forzada en meses recientes es la comunidad de Pánuco, en el municipio de Concordia, de donde han salido decenas de familias por condiciones de inseguridad.

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El medio local Noroeste documentó el caso de “Mario”, un menor de edad que tuvo que abandonar su vivienda junto con su familia tras el incremento de hechos violentos en la región serrana. Según el testimonio de personas cercanas al menor, la familia salió de la comunidad con lo indispensable y dejó atrás pertenencias, animales domésticos y objetos personales.

Organizaciones civiles y acompañantes de familias desplazadas señalaron que muchos menores presentan consecuencias derivadas del cambio abrupto de entorno, incluida ansiedad, miedo persistente, tristeza y problemas para integrarse a sus nuevos espacios escolares.

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En el caso de “Mario”, Noroeste relata que el menor ha tenido dificultades para adaptarse a su nueva escuela en Mazatlán, donde enfrenta complicaciones académicas y sociales luego de haber ingresado a un grupo ya consolidado. También reporta que el niño recibe atención psicológica como parte de su proceso de acompañamiento.

Especialistas y personas dedicadas a la atención de personas desplazadas señalaron que este tipo de casos se ha vuelto recurrente entre niños y adolescentes provenientes de comunidades serranas de Concordia, quienes además de perder su lugar de residencia deben enfrentar la interrupción de su educación y la ruptura de su entorno familiar y comunitario.

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Mazatlán, uno de los destinos principales

Mazatlán se ha convertido en uno de los principales destinos de recepción para familias desplazadas de la sierra de Concordia, al concentrar redes de apoyo, opciones de refugio temporal y acceso a servicios educativos.

Hasta ahora, autoridades estatales y municipales no han informado una cifra actualizada sobre el número total de menores desplazados por violencia provenientes de Concordia, aunque organizaciones locales advierten que el fenómeno mantiene una tendencia creciente conforme persisten hechos violentos en la región serrana.

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