“Proto indigenoides”: Chef Herrera fue llamado racista por sus opiniones en Twitter por el 12 de octubre

Adrián Herrera ya no forma parte del exitoso reality show de TV Azteca (Foto: Instagram)

Luego de que hace unos días el chef Adrián Herrera Díaz, conocido por su participación en varias temporadas del reality show MasterChef México, se lanzara contra los influencers gastronómicos que han proliferado en Instagram y TikTok al asegurar que no se dedican a estudiar el quehacer culinario rigurosamente, sino que se enfocan en atraer la mayor cantidad posible de likes, ahora el cocinero volvió a encender las redes sociales.

Y es que el próximo 12 de octubre se conmemorará en México y en la mayoría de países hispanohablantes el Día de la raza, Día de la Hispanidad, de los Pueblos Indígenas, de la Resistencia Indígena o simplemente del Descubrimiento de los dos Mundos, efeméride que rememora la llegada a América del navegante español Cristóbal Colón en 1492.

En este contexto, el ex chef del programa de TV Azteca escribió un críptico mensaje en su cuenta de Twitter que no fue bien recibido por muchos usuarios. “Put*madre, ahí viene el ‘día de la raza’. No veas la cantidad de mamad*s con las que van a salir estos radicales pseudo autóctonos marxistas 4teístas acomplejados proto indigenoides. Saquen las palomitas”.

Herrera bloqueó de Twitter a gran cantidad de usuarios que cuestionaron sus opiniones (Foto: Instagram/@chefherrera)

La crítica del polémico cocinero apunta a los puntos de vista que desde hace años suelen presentarse en torno a la conmemoración de este suceso histórico y el rechazo a perpetuar “la idea de colonialización” occidental, pues se habla también de las masacres y genocidios que derivaron con la llegada de los conquistadores europeos a tierras americanas.

En un segundo tuit, el cocinero arremetió contra la decisión gubernamental de haber retirado del Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, la estatua de bronce Cristobal Colón que ahí se había erigido desde hace años atrás. De esta manera, la jefa de Gobierno de la capital hizo suya en 2021 la protesta eextendida en América Latina que niega la conquista y la llama “invasión” y que asegura que el explorador fue un “asesino”.

“¿Ya pueden regresar la estatua de Colón al sitio donde estaba? A ver si se enteran: es parte de nuestra historia, igual que Cortés y muchos más. Si su idea de ellos no encajan con su discurso político pues qué pena. Digo, pusieron al ché Guevara y a Castro en una plaza...”, escribió en un segundo mensaje el Chef Herrera.

Adrián Herrera recibió fuertes comentarios por sus opiniones sobre el próximo "Día de la raza" (Foto: Captura de pantalla)

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y muchos internatutas se lanzaron contra el especialista en gastronomía: “Cálmese, chef. La competencia para el p*ndejo del mes es ardua, pero no tenía por qué esforzarse tanto”, “Usted como una gran mayoría de Chefs le deben sus carreras al extractivismo epistémico que han realizado, el cual es justificado por la idea del Mestizaje, pero resulta que operan con un racismo epistémico”, “‘Proto indigenoides’ Así de rancio el cocinero güero que se jacta de ser viejo locochón, rockero e irreverente”.

“Alguien que usa términos como “autóctono” o “marxista” de manera peyorativa, claramente es racista e ignorante, van de la mano. Lo de “proto indigenoide” ha de estar adelantado como 100 años porque no se ha inventado.”, “Dijo el whitexican norteño que jamás ha reconocido sus privilegios blancos. Dedícate a cocinar, mamador”, “Cuánto racismo e ignorancia en un tuit. Al menos deberías saber que el águila que tienes tatuada en tu brazo, fue retomada de la Primera República Federal por Benito Juárez, de origen indígena zapoteca. Se nota que desconoces mucho”, son sólo algunos de los muchos comentarios en respuesta al chef.

Tras los múltiples mensajes que cuestionaron las opiniones del ex crítico de MasterChef México, diversos usuarios aseguraron que Adrián Herrera los bloqueó en la red social de mensajes cortos.

