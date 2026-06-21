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Cuerpo técnico de Martín Anselmi regresa a Cruz Azul para el Apertura 2026

La Máquina no pierde tiempo y ya piensa en la estructura de la plantilla para la siguiente campaña

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Cuerpo técnico de Martín Anslemi regresará a Cruz Azul (AP)
Cuerpo técnico de Martín Anslemi regresará a Cruz Azul (AP)

Mientras se continua disputando el Mundial 2026, los equipos mexicanos se comienzan a preparar para el Apertura 2026, uno de ellos Cruz Azul, quien integraría a dos ex miembros del cuerpo técnico de Martín Anselmi.

La Máquina no quiere perder el tiempo y ya piensa en la estructura de la plantilla para la siguiente campaña tras ser campeón del Clausura 2026 de la mano de Joel Huiqui.

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Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)
Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

Los dos ex miembros del cuerpo técnico de Anselmi que llegarían a Cruz Azul

De acuerdo con diversas fuentes cercanas al club como los periodistas Adrián Esparza Oteo o Gerardo Fabián, Cruz Azul incorporará a Facundo Oreja y al preparador físico Diego Battaioli como parte del cuerpo técnico de Joel Huiqui. Cabe indicar que estos dos formaron parte del equipo de trabajo de Martín Anselmi cuando estuvo en la institución cementera.

“Además de Facundo Oreja que se integra como parte del cuerpo técnico, se intrigará el preparador físico Diego Battaioli. Formaron parte del CT cuando estaba Martín Anselmi. Cruz Azul igual reforzándose en el banquillo”, escribió Fabián.

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Soccer Football - Brasileiro Championship - Botafogo v Flamengo - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - March 14, 2026 Botafogo coach Martin Anselmi REUTERS/Sergio Moraes
Soccer Football - Brasileiro Championship - Botafogo v Flamengo - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - March 14, 2026 Botafogo coach Martin Anselmi REUTERS/Sergio Moraes

El paso de Anselmi en la Máquina

Martín Anselmi marcó un antes y un después en la época moderna de Cruz Azul. El entrenador argentino llegó para el Clausura 2024 contratado por Iván Alonso, director deportivo del cuadro cementero, sin embargo, tuvo una salida polémica a finales del mismo año tras irme al Porto de manera inesperada.

La figura de Anselmi fue creciendo gracias al estilo de juego atractivo que le impregnó al equipo, y aunque no logró conseguir ningún título durante su estancia, pudo devolverle identidad al club y llevarlo nuevamente a los primeros lugares.

Posteriormente, el entrenador argentino no logró replicar su éxito en sus nuevos destinos. Primero, en el Porto de Portugal, su ciclo fue breve y terminó con su destitución luego de una eliminación temprana en el Mundial de Clubes. Posteriormente, su llegada al Botafogo de Brasil tampoco fue fructífera, ya que una nueva serie de malos resultados precipitó su salida en pocos meses. Ahora tendrá una nueva oportunidad en el Elche CF.

El argentino Martín Anselmi habla durante su presentación como director técnico de Cruz Azul hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La directiva de Cruz Azul acusó a Anselmi de apropiarse equipo de cómputo, no lo ha devuelto pese a su inminente salida (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Movimientos de Cruz Azul para la siguiente temporada

El primer movimiento confirmado en La Noria es el préstamo de Mauro Zaleta a Necaxa, con opción de compra. El lateral izquierdo mexicano, que viene de una destacada actuación con Mazatlán, no continuará con los cementeros en el próximo certamen.

Además, Erik Lira, actualmente concentrado con la Selección Nacional, aparece en los rumores de transferencias hacia el fútbol europeo. En caso de concretarse la negociación, la baja del mediocampista representaría un cambio significativo para el conjunto cementero.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Finalmente, el nombre de Andrés Gudiño también suena como posible baja. Diversos rumores vinculan al guardameta con una transferencia al Atlante, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su salida ni detalles sobre el avance de las negociaciones.

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