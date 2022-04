En pleno paseo, el chef Herrera fue sorprendido por un oso en Nuevo León

El chef Adrián Herrera fue sorprendido por un oso negro

Fue en su cuenta de Instagram donde el chef Adrián Herrera, a quien el público conoce por sus participaciones en múltiples temporadas de MasterChef México, compartió el momento en que fue sorprendido por la aparición de un oso negro en pleno parque Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Y es que el polémico cocinero, quien actualmente está fuera de la pantalla de TV Azteca, televisora en la que se dio a conocer desde la primera temporada del reality show de licencia internacional, compartió un par de videos en los que documentó su encuentro con el enorme animal y no evitó emitir algunas palabras altisonantes, tal cual es su estilo.

Fue mientras paseaba por el parque natural de la localidad cuando atestiguó el paso del oso, uno de los mamíferos protegidos en el parque nacional. Por fortuna, el animal siguió su camino, y según lo documentó después el cocinero oriundo de la entidad, se dirigió a la basura.

El chef Adrián Herrera sonó sorprendido ante la aparición del mamífero (Foto: Instagram)

“Ándale, p*nche oso mañoso, animalón, mira nada más, está bien gordo el güey”, se le escucha decir a Herrera en el breve clip que cuenta casi 103 mil reproducciones. El ex compañero de la chef Betty y el chef José Ramón Castillo en el programa gastronómico de TV Azteca escribió en el post más sobre su experiencia con el animal salvaje:

“Pasando tranquilos y relajados días de vacaciones acá en Chipinque. Y claro, con oso incluido. El ejemplar en cuestión se llama “Yogi”; es un oso bien conocido en el parque. No hace nada. Merodea por ahí, husmeando y volteando los botes de basura. Cuando lo ves te acojona -es grande-, pero no es un p*to grizzly. Tampoco es un peluche: es un animal salvaje, no hay que olvidarlo”, anotó.

Ya más tranquilo y en otra grabación, el cocinero bromeó con el animal, quien ya se encontraba junto a un montón de basura, probablemente en busca de comida. “Oye amigo, mira, voltea, para el Face, ándale”, se le oye decir.

Es habitual para los visitantes a la reserva natural de Chipinque el avistamiento de osos negros (Foto: Captura de pantalla)

Es habitual que los asistentes a Chipinque observen a esta clase de mamíferos sueltos, quienes están resguardados por Protección animal y los mantienen identificados. Desde julio de 2020 el tema de la creciente de dispersión y habituación de estos mamíferos a los asentamientos humanos en el norte del país se puso en medio de la discusión cuando salieron a la luz imágenes de un oso negro conviviendo con personas, jugando con un gato e incluso “robando” una bolsa de pollo frito.

También fue criticado el hecho de que algunas personas recurrían a tomarse “selfies” con el oso a quien se encontraban en el camino en las inmediaciones de la reserva natural. El tema se hizo viral y el famoso “oso negro de Chipinque” fue finalmente localizado y capturado por la Profepa el 6 de agosto de 2020.

Localizado en el patio de una casa en el municipio de San Pedro Garza García, el oso fue capturado e identificado con un dispositivo de rastreo en la oreja.

Adrián Herrera advirtió en Instagram que " Los parques nacionales y reservas protegidas NO son parques de esparcimiento urbanos. Nuestra presencia en estos lugares debe ser del más bajo impacto posible" (Foto: Instagram/@chefherrera)

Si bien los videos del contacto entre osos negros y personas en las inmediaciones del Parque Ecológico Chipinque de Nuevo León resultan cómicas o enternecedoras, los biólogos especialistas en la conducta de estos animales han advertido el gran riesgo que supone.

El biólogo Guillermo Herrera Pérez señaló que el oso de Chipinque es un animal con un nivel de habituación total al ser humano, de 9.5 puntos en una escala de 10. Explicó que cuando el animal se acerca a oler a a las personas está sintiendo a su presa, probándola para ver si es comestible. Los encuentros hasta ahora han sido afortunados pues no ha habido ataques violentos, sin embargo, explicó el científico, ya se le enseñó al animal que puede acercarse a esa distancia.

Desde 2020 se han viralizado distintos momentos en que osos aparecen peligrosamente cercanos a los humanos en las inmediaciones de Chipinque (Foto: Captura de pantalla)

Por ello, recomendó que cuando se avista a un oso negro se debe tomar distancia, “hacer ruido, vocalizaciones, hacerle sentir al animal que no es bienvenido. Un oso con un comportamiento normal, al ver a la gente y al escuchar su voz o sus gritos, debe salir corriendo. Esto ya no es natural. Estamos en una situación bastante complicada”, dijo sobre los acercamientos de los osos a las personas.

