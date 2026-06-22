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Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de lluvias, según expertos

La temporada de lluvias dispara el riesgo de enfermedades respiratorias en México

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Una mujer con gorro de lana y una manta se limpia la nariz con un pañuelo de papel frente a una ventana con lluvia.
Con la llegada de las lluvias, la circulación de virus respiratorios se intensifica y eleva el riesgo de contagio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de lluvias, la incidencia de enfermedades respiratorias agudas aumenta de manera marcada en regiones tropicales y subtropicales.

Este fenómeno afecta especialmente a niños menores de cinco años y adultos mayores de 60, dos de los grupos más vulnerables según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Factores ambientales y riesgo de transmisión

Las lluvias traen consigo altos niveles de humedad y mayor permanencia en espacios cerrados, lo que favorece la propagación de virus respiratorios.

El IMSS advierte que la humedad facilita la supervivencia de los virus en superficies, lo que incrementa el contagio por contacto.

La OMS y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) añaden que la falta de radiación solar debilita las defensas inmunológicas, mientras que el hacinamiento en lugares mal ventilados expone a la población a agentes infecciosos y ambientales, como el moho, que puede agravar síntomas en personas asmáticas o alérgicas.

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Personas caminan y corren bajo la lluvia en una plaza con paraguas abiertos y cerrados. Al fondo se observa el Monumento a la Revolución y edificios
La humedad facilita la supervivencia de los virus en superficies, lo que incrementa el contagio por contacto. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Medidas de prevención recomendadas por expertos

Para reducir el riesgo de infecciones, los expertos recomiendan evitar el contacto con agua estancada, que puede contener agentes infecciosos y favorecer enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas.

El IMSS destaca la importancia de no automedicarse y acudir a la unidad médica ante cualquier síntoma, aunque sea leve.

La Secretaría de Salud y la OMS subrayan la ventilación de espacios. Abrir ventanas durante lapsos sin lluvia y usar extractores de aire ayuda a dispersar partículas virales y mantener ambientes saludables.

El Colegio Médico, siguiendo recomendaciones de la OMS, OPS y CDC, insiste en garantizar el acceso a agua potable y mantener prácticas estrictas de higiene personal, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón.

Higiene y desinfección como escudo básico

La higiene de manos es reconocida como una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades respiratorias.

Los CDC y la OMS recomiendan lavar las manos antes de comer, después de estornudar y al regresar a casa.

El uso de soluciones alcohólicas es útil en ausencia de agua. El IMSS recalca la importancia de desinfectar objetos de uso común y evitar tocarse la cara sin haberse lavado las manos.

La limpieza frecuente de superficies como mesas, picaportes y juguetes reduce el riesgo de contagio por contacto.

Utilizar productos desinfectantes adecuados y evitar mezclar químicos peligrosos, como cloro y amoníaco, es fundamental para proteger la salud familiar.

Silueta de una mujer con cola de caballo, camiseta blanca y delantal oscuro, guantes azules, limpiando una mesa con un paño claro. A contraluz de una ventana.
La limpieza frecuente de superficies como mesas, picaportes y juguetes reduce el riesgo de contagio por contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilación y control de humedad

Mantener la humedad relativa en interiores entre el 30% y el 50%, como sugieren la CDC y la Environmental Protection Agency (EPA), previene la proliferación de moho.

El IMSS recomienda secar rápidamente los espacios tras lluvias e inundaciones, retirar alfombras y materiales húmedos, y ventilar los ambientes en las primeras 48 horas para evitar la aparición de focos fúngicos peligrosos.

Inmunización y autocuidado

La vacunación es el pilar fundamental de la prevención.

La OMS, la Secretaría de Salud y el IMSS insisten en la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La vacunación oportuna reduce las complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a infecciones respiratorias.

Todas las autoridades sanitarias coinciden en que no se debe recurrir a la automedicación con antibióticos frente a infecciones virales.

La Mayo Clinic y el IMSS explican que los antibióticos no son eficaces para tratar virus respiratorios y su mal uso puede generar resistencia bacteriana y complicaciones adicionales.

Se recomienda hidratación constante, reposo y manejo sintomático bajo supervisión médica.

Una mano dispensando alcohol en gel en otra mano, y una enfermera con mascarilla aplicando una vacuna en el brazo de un paciente.
La vacunación es el pilar fundamental de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias específicas para el entorno mexicano

El IMSS promueve la identificación temprana de signos de alarma como fiebre persistente, dificultad respiratoria y dolor torácico, que requieren atención médica inmediata.

Por su parte, el ISSSTE impulsa la estrategia ABC:

  • Abrigarse adecuadamente,
  • Beber líquidos
  • Consumir alimentos ricos en vitamina C para mejorar la respuesta inmunológica y evitar complicaciones.

La Secretaría de Salud refuerza la educación en la técnica del estornudo de etiqueta, el lavado de manos y la instalación de brigadas sanitarias durante emergencias por lluvias.

Estas acciones buscan contener brotes y proteger a las poblaciones más expuestas.

Recomendaciones ante eventos masivos y movilidad poblacional

Con la llegada de eventos masivos como el Mundial de Fútbol de 2026, que coincide con la temporada lluviosa, las autoridades mexicanas y organismos internacionales insisten en reforzar las medidas de prevención en aeropuertos, estadios y alojamientos.

Se recomienda el uso de mascarillas, la vigilancia epidemiológica y la disponibilidad de atención médica inmediata para turistas y población local.

La prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada de lluvias requiere la aplicación rigurosa de medidas respaldadas por organismos de salud.

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