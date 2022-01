El Chef Herrera ya no será juez en MasterChef Junior: “Es una lástima”

El Chef Herrera se despidió de una importante etapa de su vida (Foto: Instagram/@chefherrera)

En su cuenta de Instagram, el famoso Chef Adrián Herrera anunció que ya no formará parte de la próxima edición de MasterChef Junior, por lo que agradeció tanto a sus seguidores como al equipo técnico del programa por su trabajo durante casi seis años y reiteró la gran importancia que tuvo este reality en su vida, ya que incluso lo lleva tatuado en su brazo.

Su publicación obtuvo en pocas horas más de 30 mil “Me gusta” y la despedida despertó la nostalgia de todos sus fans, quienes lo conocieron como juez en dicho programa.

“MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra.”, escribió el experto en gastronomía al pie de dos imágenes en blanco y negro para simbolizar el final de su etapa en el programa. En una mostró la destrucción de lo que parece ser una piñata con forma de cronómetro de cocina que llevaba el emblema del programa y en la otra lució su tatuaje con este mismo diseño.

Esta fue la despedida que escribió el Chef Herrera (Foto: Instagram/@chefherrera)

Aunque el Chef Herrera señaló que le hubiera gustado otro tipo de adiós por parte de la televisora, reiteró que continuará con su restaurante y otros proyectos personales, tal es el caso de MasterChef Latinos, que se transmite en Estados Unidos.

El ex juez del reality explicó que desconoce el motivo por el cuál ya no participará, pues se enteró de que no estaría en MasterChef Junior en los medios de comunicación: “La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente”.

“Gracias a ustedes, que nos siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef -enorme- que fue quien hizo posible el programa y un reconocimiento a todas las personas que ya no forman parte del programa pero que fueron esenciales para su éxito.”, se puede leer en su publicación.

El Chef Herrera también publicó esta simbólica imagen (Foto: Instagram/@chefherrera)

Al final de su reflexión, el dueño de restaurantes reconoció que todas las etapas en la vida de una persona tienen que terminar, incluida su faceta de juez en MasterChef: “A todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro.”

En octubre de 2021, quien fuera uno de los jueces más temidos de MasterChef durante varias temporadas reveló para el youtuber Alex Fernández que antes de entrar al reality, no tenía idea de cuál era la dinámica que seguía el programa o porque su participación tendría alguna relevancia.

“Estábamos mi mujer y yo en la casa, viendo la tele antes de que quitara la tele del cuarto. Estábamos ahí y de repente suena el teléfono: ‘Soy fulano de tal, soy el productor de MasterChef’. Y yo de No sé qué es MasterChef (...) Yo no participo, yo no soy concursante, tengo restaurantes”, mencionó.

Información en desarrollo*