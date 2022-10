Verónica Gallardo destapó malos tratos de Gustavo Adolfo Infante: “No quiere que nadie se vaya de vacaciones”

Verónica Gallardo y Gustavo Adolfo Infante trabajaron juntos en "No lo cuentes" (Fotos: Getty Images)

A principios de septiembre pasado Gustavo Adolfo Infante protagonizó un bochornoso momento cuando, estando al aire en el programa Sale el sol, el comunicador se lanzó contra sus compañeras, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

El reportero de Imagen Televisión expresó entonces que “ya le cayeron gordas” pues ellas nunca “traen exclusivas” al programa, en el cual conducen junto a Alex Kaffie la sección “Pájaros en el alambre”.

Y aunque después de aquel exabrupto el polémico comunicador ofreció disculpas a sus compañeras, lo cierto es que hasta el momento el público percibe un “ambiente tenso” en el foro donde se graba el programa matutino.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el sol” si no despiden a Joanna Vega-Biestro (Video: Imagen Televisión)

Asimismo, los reclamos de Gustavo Adolfo destaparon muchas cosas respecto a la relación del autollamado “periodista de las exclusivas” con sus colegas. Una de las primeras en comentar su experiencia al lado de Infante fue la también periodista Verónica Gallardo, quien trabajó varios años junto a él en el desaparecido programa No lo cuentes, de Cadena Tres.

La reportera de espectáculos reveló que hace unos años, el propio Gustavo Adolfo “le puso el pie”, pues pidió que no la contrataran en Sale el sol, lo que causó la desilusión en Gallardo, quien hasta entonces consideraba a Infante como su amigo.

Tras revelar esta situación en su canal de YouTube, la experta en farándula dijo no tener nada en contra de su ex compañero. Días después contó que había recibido una llamada de Gustavo Adolfo, quien negó haber intervenido para que no la contrataran en la televisora.

Verónica dijo ser testigo de los malos tratos del periodista con su equipo de trabajo (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

Ahora, la comunicadora volvió a exhibir a su ex compañero, y en esta ocasión reveló los malos tratos que Infante tendría con las personas de su equipo de trabajo. Y es que Verónica Gallardo acudió como invitada al programa de YouTube de su colega Inés Moreno.

La youtuber mencionó que Gustavo se quejó públicamente de que Addis Tuñón, su compañera en el vespertino De primera mano, volvió a salir de vacaciones. Fue entonces que Gallardo mencionó que Infante suele ser descortés con sus compañeros de trabajo.

“Una de sus más grandes aliadas que es Addis Tuñón, que está en De primera mano con él, y la hemos visto muy confluente últimamente con Gustavo y todo eso, y apoyándolo y tal... En una de esas que prendo la tele, y él dice ‘hoy estará con nosotros Lalo, y otro de los reporteros, en ausencia de Addis porque otra vez está de vacaciones, le encantan las vacaciones’, ¿por qué dice eso?”, mencionó la periodista de Univisón.

El comentario surgió a propósito de la ausencia de Addis Tuñón al programa de espectáculos de Imagen Televisión (Foto: Ig/@mariainesguerran)

Al escuchar esto, Gallardo afirmó que este tipo de actitudes de Gustavo Adolfo no le sorprenden, pues ella misma fue testigo de su comportamiento cuando trabajaron juntos en televisión.

“Porque así es, así es”, respondió a la pregunta de Inés y añadió: “No quiere que nadie se vaya de vacaciones, yo me acuerdo que una vez una de nuestras compañeras, no voy a decir el nombre porque no me corresponde, a su papá lo iba a operar de la columna vertebral, era un señor mayor, era algo de riesgo, pidió permiso para faltar y poder estar en el hospital”, recordó “Verito” Gallardo.

“Y con qué crees que le salió con: ‘¿Qué eres doctora? Que porque tú estés en el hospital no va a pasar nada, vente a trabajar y luego te vas’, es muy en serio, no revelo nombre, pero yo ahí estaba, yo lo vi”, dijo la ex conductora de La oreja.

Por su parte, Inés Moreno comentó que personas que trabajan en Imagen Televisión le comentaron que Gustavo Adolfo “está más empoderado que nunca”, pues el titular de El minuto que cambió mi destino no recibió castigo alguno tras su controversial episodio en Sale el sol.

Tras ello, Verónica dijo que. de seguir así, Infante va a generar que el ambiente en sus programas sea tan impersonal como lo fue en No lo cuentes: “Va a terminar sucediendo lo que a nosotros como equipo, venían los comerciales y cada quien a su celular, era un silencio sepulcral. Hacía el ambiente muy pesado. Yo estaba acostumbrada a que en los comerciales todos bromeábamos”.

