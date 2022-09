Verónica Gallardo acusó que Gustavo Adolfo Infante obstaculizó su carrera

Verónica Gallardo y Gustavo Adolfo Infante trabajaron juntos en Cadena Tres (Fotos: Getty Images)

Gustavo Adolfo Infante se jacta de contar con una trayectoria de más de 25 años en el medio del periodismo del espectáculo, tal es así que también se ha hecho llamar “el periodista de las exclusivas”, título del que otros profesionales de la comunicación han hecho mofa.

Y es que antes de que el conductor de De primera mano liderara el programa vespertino de Imagen Televisión, estuvo al frente del programa No lo cuentes, al lado de las también periodistas Verónica Gallardo e Ivonne Chávez, enfocado de igual manera a la información de entretenimiento y farándula.

La emisión duró más de siete años al aire a través de la señal de la extinta televisora Cadena Tres, que al tiempo se transformó en Imagen Televisión, televisora en la que actualmente continúa colaborando Infante en los programas Sale el sol -en la sección “Pájaros en el alambre”- y en El minuto que cambió mi destino, su emisión de entrevistas de fin de semana.

Verónica Gallardo permaneció al frente de "No lo cuentes" durante siete años (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

Ahora, siete años después de la disolución de No lo cuentes, una de las ex integrantes de la emisión reapareció en medio del escándalo que protagonizó Gustavo Adolfo Infante tras estallar al aire contra sus actuales compañeras del matutino: Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Ha sido Verónica Gallardo quien dejó ver que su relación con Infante ha quedado fracturada, pues lo acusó de cerrarle las puertas de la televisora y de haber intentado echarle la culpa de ello a la propia “Anita” Alvarado.

Fue en su canal de YouTube donde la conductora, quien también es recordada por su participación en el programa La oreja, narró lo sucedido con el llamado “periodistas de las exclusivas”.

Verónica participó en un par de emisiones de "Sale el sol" (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

Según Gallardo, tras el fin de Cadena Tres para dar paso a Imagen Televisión, fue invitada a hacer pruebas para integrarse como comentarista en Sale el sol, pero le informaron desde un inicio que no se había quedado en la emisión porque presuntamente una de las conductoras pidió que no la eligieran.

Sin embargo, tras investigar un poco, Gallardo asegura que se se enteró que fue Gustavo Adolfo quien estaba detrás de todo, pese a que en aquella época él no formaba parte del programa matutino.

“A mí me invitaron a participar en Sale el sol, era nada más como suplente en lo que Joanna Vega-Biestro tenía a su bebita y cumplía la recuperación del parto. Me informaron muy bien, ‘no es para que te integres al programa, es nada más mientras no esté Joanna y pues si nos haces favor de venir dos veces a la semana’...”, recordó la reportera.

Figuras como Laura Zapata han criticado el proceder de Infante (Fotos: Getty Images)

Pese a que las instalaciones de “Ciudad Imagen”, como son conocidos los foros y redacciones de Grupo Imagen, le quedaba muy retirado de su domicilio, Gallardo aceptó la oferta pues además no tenía otro proyecto en la mañana.

“Me queda en ‘casa del hule’ Grupo Imagen, por no decir más feo, pero si no tienes nada qué hacer, dices ‘sí’, fui a un programa con Anita Alvarado, todo muy bien, maravilloso, fui al segundo, y al tercero no me vuelven a llamar... Cuando pregunto ‘¿oye, pues qué pasó?, me voy a quedar, o no me voy a quedar’”, expresó.

Sin embargo preguntó a otras personas de la televisora y le habrían contado que fue Ana María Alvarado quien pidió que ella no ingresara a Sale el sol, sin embargo, tiempo después se enteró de la verdad.

‘Hoy’ y ‘Venga La Alegría’ se burlaron de las “exclusivas” de Gustavo Adolfo Infante (Fotos:Gettyimages/ Instagram/@hoy/@vengalaalegria)

“Y pues que me pongo a realizar mis investigaciones, me dicen ‘no pues, fíjate que uno de los conductores no quiere que estés ahí’, yo dije ‘ah caray, ¿pues quién?’, ‘no pues que fue Anita Alvarado’, de Anita no lo creo, porque es ‘la más bonita’ literal, entonces no le hice caso a eso me que dijeron”, expresó.

Fue entonces que la comunicadora se enteró que habría sido el propio Infante quien “le puso el pie”, pese a haber sido él quien la había invitado años antes a formar parte de No lo cuentes, e incluso él mismo fue quien la presentó con el propietario de la empresa, Olegario Vázquez Raña.

“Luego me entero que fue Gustavo Adolfo Infante el que pidió que no me quedara, aunque él no estaba en Sale el sol, ni era de los productores, que pidió que le echaran la culpa a Anita Alvarado, hasta cobarde me salió... Yo lo he dicho, y le agradezco porque él me llevó a No lo cuentes, pero después ya no me soportaba y a cada rato me quería quitar”, recordó la comunicadora.

