Así fue la recomendación de Adela Micha a Joanna Vega-Biestro tras discusión en ‘Sale el Sol’: “Salte de ahí, por dignidad”

A unos días de que Gustavo Adolfo Infante protagonizara un incómodo momento en televisión nacional al arremeter contra las conductoras de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, las reacciones por parte de integrantes de la farándula mexicana no se hicieron esperar. Fue así que no sólo Sergio Mayer o Erick Alarueva defendieron a las presentadoras, sino que Adela Micha rompió el silencio al respecto.

Todo sucedió durante una transmisión de La Saga, en donde Adela mencionó que la producción del programa no actuó de la mejor manera, pues pareció que encubrió la conducta de Gustavo Adolfo.

‘’La cadena de televisión tendría que haber actuado de otra forma, son conductas inaceptables. Le dijo (Gustavo Adolfo Infante a Joanna Vega-Biestro) ‘tú o yo’ y, evidentemente, la empresa se decantó por él’”, dijo y añadió:

Lo que pasa en una familia se queda dentro de la casita y no andar sacando sus trapitos al sol, muy mal. De verdad, yo veía a Joanna y decía o sea ¿Cómo?’, veía a Anita y decía ‘no entiendo’.

Ante el panorama adverso, Adela Micha aprovechó para mandarle una condundente recomendación a Joanna Vega-Biestro, la conductora que más fue ofendida por Gustavo Adolfo Infante durante el tenso momento en vivo.

“Joanna debía decir ‘me voy’, que no le faltaría empleo, yo creo que no. Me imagino la tensión ¿Por qué quieres hacer un programa en donde nadie se puede ver con nadie? No, Joanna, salte de allí yo creo que ahora sí por dignidad’', añadió Adela Micha.

Qué le dijo Gustavo Adolfo Infante a Joanna Vega-Biestro

Fue durante la transmisión de Sale el Sol el jueves pasado, donde Infante estalló en contra de sus compañeras de programa, pues aseguró que constantemente lo desacreditaban.

En este sentido, el periodista de espectáculos les echó en cara tanto a Joanna Vega-Biestro como a Ana María Alvarado que supuestamente no tenían la misma influencia que él para adquirir exclusivas en el matutino de Imagen TV.

“El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen... a ver pérenme, no se ardan. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Esa es la realidad, aquí se trata de decir la verdad nada más. El día de ayer con Yolanda Andrade yo traigo la exclusiva y ustedes se le van directamente a la yugular, pónganse a trabajar, saquen sus notas”, señaló.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

Asimismo, Infante tachó a Joanna de “vendida” por tener diferencia de opiniones con él en algunos temas o casos tratados de artistas en el programa. Y, durante el punto más álgido de la disputa, Gustavo Adolfo amenazó con renunciar a Sale el Sol si la producción no despedía a Joanna.

“Empezando con Joanna Vega, (las desacreditaciones) a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joanna, porque yo no puedo estar aquí con Joanna”, señaló el conductor del Minuto que cambió mi destino.

A esto, la presentadora mencionada le cuestionó directamente a Infante: “¿Entonces me estás amenazando al aire? Wow, mira Gustavo, si quieres irte a tus argumentos que una madre, que cómo es posible... tratamos de ser lo más objetivos posibles y tú al aire me estás amenazando”, externó.

A lo que el presentador concluyó: “No, yo estoy diciendo lo que voy a hacer”.

