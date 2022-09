Gustavo Adolfo Infante buscó a Verónica Gallardo tras revelar cómo bloqueó su carrera

Gustavo Adolfo negó que haya impedido que Gallardo continuara en "Sale el sol" (Fotos: Getty Images,Ig/@vero1gallardo)

Verónica Gallardo compartió hace unos días que tras trabajar varios años al lado de Gustavo Adolfo Infante, el periodista le habría jugado “una mala pasada”, pues habría sido el culpable de que la periodista de espectáculos no fuera considerada para ser parte del programa Sale el sol.

Y es que Gallardo trabajó durante siete años junto al autoproclamado “periodista de las exclusivas” en el programa No lo cuentes de la desaparecida televisora Cadena Tres, donde junto a la periodista Ivonne Chávez presentaban información de espectáculos.

Pero fue en un reciente video compartido por Verónica Gallardo donde la reportera recordó que aunque fue el propio Infante quien la invitó a integrarse a No lo cuentes, la relación que comenzó siendo cordial terminó siendo incómoda, pues según palabras de la periodista, Gustavo “ya no la soportaba y buscaba la forma de quitarla”.

Gallardo trabajó durante siete años al lado de Infante (Fotos: Getty Images)

Asimismo, Verónica contó que, ya establecido el canal Imagen Televisión, la invitaron a suplir a Joanna Vega-Biestro en el programa Sale el sol, pues se retiró dos meses para dar a luz a su hija; sin embargo, luego de dos emisiones le retiraron la propuesta, debido a que, según le informaron, fue Gustavo Adolfo quien pidió que no se quedara en la emisión.

Las declaraciones de Gallardo hicieron eco en algunos medios de comunicación, pues la periodista lo responsabilizó por haber, de alguna forma, obstaculizado su trabajo. Tras contar la anécdota, Verónica contó que Gustavo Adolfo intentó comunicarse con ella a través de varias llamadas telefónicas, las cuales se negó a responder en un inicio por temor a ser insultada por el conductor de De primera mano.

“Yo trabajé durante siete años con Gustavo Adolfo Infante en el programa No lo cuentes, él me llevó, cosa que siempre he agradecido, nada más que no entiendo ¿por qué me llevó a su casa y luego me agarró a patadas?, pero bueno, él no se acuerda, él dice que no se acuerda”, comenzó a relatar Verónica en un video de actualización del tema en su canal de YouTube.

Verónica Gallardo asegura que Gustavo Adolfo "no se acuerda" de la situación por la que lo acusa (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

“Desde ayer en la tarde, en la noche, me empezó a llamar, y voy a ser muy sincera, yo dije ‘no, éste me va a insultar, me va a decir de cosas y yo qué necesidad tengo de pelearme’. Yo dije ‘yo creo que sí me quiere insultar, porque si quisiera hablar pues me escribe por Whats’, entonces hoy en la mañana me vuelve a marcar y no le vuelvo a contestar, no le quise contestar porque sí sentí que me podía agredir porque todos sabemos cómo es, yo dije ‘ay no, si yo me metí al arguende por pura casualidad’”, expresó la comunicadora.

Verónica afirmó que contó su anécdota por casualidad, pues fue algo de lo que se acordó, y no precisamente porque quisiera ponerse en contra de Gustavo Adolfo ahora que el reportero se ha posicionado en el centro de la polémica.

“Hoy me volvió a hablar dos veces y me mando un Whats, y dije ‘no pues sí viene en buena onda’... El Whats decía ‘intenté llamarte y no me contestaste, ojalá y cuando tengas tiempo me regreses la llamada, gracias’, ya con el gracias, dije viene bien”.

Gallardo también formó parte del recordado programa "La oreja" (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

Fue entonces cuando Gallardo se comunicó con Gustavo y él le negó que haya intentado bloquearla de la empresa de telecomunicaciones.

“Me dice ‘oye Vero que me enteré y que salió esto, que yo te bloqueé de aquí de Imagen, no cómo crees, te dieron mal la información’, y le dije ‘bueno, pues yo sólo dije lo que me contaron, pero pues yo creo que dentro de la empresa tienes muchos enemigos que te odian y por eso me vinieron a contar eso’”.

De acuerdo con Verónica, el titular de El minuto que cambió mi destino le negó en varias ocasiones que él haya hablado con alguien para que no la contrataran e incluso ni siquiera sabía que ella se había presentado en la empresa.

“Dice ‘no, pero yo no haría eso, porque te admiro, te respeto y acuérdate que yo te traje a trabajar para aquí’, y le dije ‘no sí, y yo estoy muy agradecida por eso’, y me dice ‘ay no, cómo crees, yo no... es más ni me enteré cuando estuviste aquí en Imagen’. Y le digo ‘ay sí, es lo que yo tampoco entendí nunca, porque tú me llevaste y luego me agarraste a patadas’, y me dice ‘ay no’”, concluyó la periodista.

Al momento, Gustavo Adolfo no ha hablado de esta polémica en sus espacios televisivos.

