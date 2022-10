Las frases melancólicas de la carta con la que Tatiana Clouthier renunció a su cargo en la secretaría de Economía

A través de una melancólica carta, Tatiana Clouthier renunció a su cargo en el Gobierno de México (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

La esfera política de México y la opinión pública en general se llevó una gran sorpresa la mañana de este jueves 6 de octubre luego de que en medio de la tensión que el país mantiene con Estados Unidos y Canadá por el T-MEC, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, presentó su renuncia.

Fue durante la tradicional conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que se anunció la salida de Tatiana Clouthier, quien desde el pasado 26 de septiembre le expresó por escrito al mandatario tabasqueño su deseo por retirarse del gobierno federal.

No obstante y pese a la insistencia del Líder del Ejecutivo para que Tatiana Clouthier conservara su cargo como titular de la Secretaría de Economía, ella decidió retirarse por la puerta grande y que mejor forma de hacerlo que dedicándole unas emotivas palabras tanto a Andrés Manuel López Obrador como a la ciudadanía.

La emotiva carta con la que renunció Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier hizo pública su renuncia durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia)

Con la voz entrecortada y un lenguaje corporal que revelaba nerviosismo, esta mañana Tatiana Clouthier hizo pública su renuncia como titular de la Secretaría de Economía y para ello, preparó una melancólica -y hasta cierto punto controversial- carta para despedirse.

La misiva de la ahora Exsecretaria de Economía comenzó comparando su trayectoria política con un partido de béisbol, factor que generó gran revuelo ya que es de conocimiento público de que dicho deporte es el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, Tatiana Clouthier continuó su discurso agradeciendo la oportunidad de “jugar en las grandes ligas del país” ya que, aseguró, tuvo la oportunidad de representar y conocer a profundidad México, así como de “jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil” y nunca dejando de hacer lo que le correspondía con tal de “meter una carrera” en favor de su país.

La ahora extitular de la Secretaría de Economía comparó su trayectoria política con un partido de béisbol (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

“La misma dinámica vino en las 57 entradas que me tocó jugar al lado de liderazgo tuyo, desde la campaña, y ahora como Presidente de este hermoso país, no obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse”, continuó expresando Tatiana Clouthier.

Y es que, desde su perspectiva, tanto en la política como en un juego de béisbol el papel que desempeñan todos es de suma importancia: desde las personas que se encuentran en el campo hasta la audiencia que aviva los ánimos del equipo desde las tribunas.

Por ello, la ahora extitular de la Secretaría de Economía afirmó que actualmente su oportunidad de sumarle al equipo está agotada, por lo que ahora buscará sumarse a la porra desde donde seguirá con ánimo al equipo o como se dice desde el espacio común “a hacer una más que trabaja por la patria”.

Tatiana Clouthier señaló que aunque ya no trabajará para el Gobierno de México, continuará apoyando al equipo desde la porra (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Cabe mencionar que aunque Tatiana Clouthier dejará de trabajar para el Gobierno de México, la ahora exfuncionaria hizo especial énfasis en resaltar que es la revolución de las conciencias lo que le impide dejar de involucrarse en el quehacer del país, no obstante, aseveró que lo único que podía salir de su boca y corazón era un sincero “GRACIAS”.

Asimismo, la extitular de la Secretaría de Economía aseguró que cuando se trata del servicio público no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar, factores que reconoció son evidentes con el trabajo que ha desempeñado a lo largo de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía, pero tú ya tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío receptivo para ti y para Beatriz muchas gracias”, finalizó en su carta Tatiana Clouthier.

