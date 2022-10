Padre captó a su pequeño hijo jugando con las cenizas de su abuela y se volvió viral en redes sociales

El video causó gran controversia entre usuarios de redes sociales (Foto: Captura de pantalla TikTok / @aaron.robles_o)

Las redes sociales y el internet han traído múltiples beneficios para los seres humanos alrededor del mundo y es que, más allá de consolidarse como una eficaz herramienta de comunicación, dichas plataformas actualmente se han convertido en una fuente incalculable de contenido de entretenimiento.

Bajo ese tenor entre la inmensidad de influencers y contenido que diariamente se publica y comparte en las redes sociales, algunos videos o imágenes logran viralizarse y alcanzar a una gran cantidad de usuarios ya sea por ser divertidos, controversiales, útiles o bizarros.

Fue así como la cuenta de TikTok del usuario identificado como @aaron.robles_o logró volverse viral después de que publicara un peculiar video en donde se aprecia a un pequeño niño jugando con una urna y lo que parecen ser cenizas humanas, causando así todo tipo de reacciones en redes sociales.

El video fue compartido por el padre de menor a través de su cuenta de TikTok (Foto: Captura de pantalla)

“Momentos familiares inolvidables” fue el título con el que el usuario @aaron.robles_o introdujo a la audiencia a su ahora popular video y es que si bien miles de internautas utilizan sus redes sociales para publicar y guardar recuerdos de anécdotas o momentos con sus familias, en este caso dicha premisa dio un giro inesperado.

En un tono irónico el tiktoker incluso pone su mano a la altura del corazón, haciendo referencia al sentimental y melancólico momento que estaba a punto de presentar.

Dicho sentimentalismo se rompe cuando en un segundo plano mostró la bizarra escena de su pequeño hijo jugando con una urna y con lo que parecen ser cenizas humanas de su propia abuela.

El menor fue captado por su padre mientras jugaba inocentemente

En la grabación es posible observar al menor, que se especula tiene entre cuatro y seis años de edad, sentado tranquilamente en un pequeño escalón mientras que entre sus piernas sostiene un diminuto jarrón destapado y con una pequeña montaña de polvo a lado.

En silencio y sin percatarse de la presencia de su padre, el niño continúa tomando las cenizas con sus manos, mientras las juega y las esparce por todo el piso del lugar en donde se encontraba jugando.

De acuerdo con lo expuesto por el tiktoker, las cenizas presuntamente pertenecían a su abuela y no se percató el momento en el que su pequeño hijo las tomó para jugar con ellas.

Pese a la presencia de su padre, el menor continuó jugando inocentemente con las cenizas (Foto: Captura de pantalla)

Aunque se desconoce si el padre del pequeño le explicó a su hijo con qué estaba jugando o por qué no debía de haber tomado la urna de su abuela, el video del peculiar momento no tardó en viralizarse en redes sociales causando todo tipo de reacciones entre internautas y usuarios de TikTok.

“Acaba de fallecer mi abuelo, y este video me ha hecho reír mucho imaginando a mi hijo jugando con el abuelo! gracias por el humor!”; “Por respeto no me reiré, pero si se paso de lanza”; “Me acabas de recordar que tengo que poner a mi abuela en una repisa más alta porqué tengo un par de sobrinos curiosos”; “La abuela: ni muerta me dejan en paz hay mi espalda”; “Jajaja jaja jajaja, te salió buena, aunque pa que sepan, la cenizas son blancas, como ceniza, aunque más parece yeso seco y molido”, expresaron en los comentarios del video algunos usuarios de la red social.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota el TikTok de @aaron.robles_o ya acumula poco más de 950 mil “me gusta” y ha sido compartido en al menos 48 mil 900 ocasiones. Cabe mencionar que aunque es uno de sus videos más famosos, el usuario dueño de la cuenta una gran cantidad de contenido en su perfil, en el cual ya acumula casi 100 mil seguidores.

SEGUIR LEYENDO: