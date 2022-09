Tiktoker presenció el trágico momento en que un hombre falleció ahogado en una playa de Puerto Vallarta

(Fotos: Captura de pantalla/Tiktok)

Aunque las playas suelen ser lugares para descansar y vacacionar, una tiktoker conocida como Tammy Parra narró el angustiante momento en que presenció cómo un joven se ahogaba en la Playa Camarones, ubicada en Puerto Vallarta, México. Y, aunque la influencer creyó en primera instancia que el hombre había sido rescatado con éxito, posteriormente se enteró que en realidad había fallecido.

La joven, que cuenta con más de 6.4 millones de seguidores en TikTok posteó un video en donde contó cómo fue que sucedieron los hechos y exhortó a sus fans a tener cuidado y no ponerse en situaciones de riesgo.

“Vi como un chavo se estaba ahogando en el mar, estaba aquí con mis amigos, cuando vimos que un salvavidas comenzó a gritar al mar super desesperado y cuando vimos había una como cabecita entrando y saliendo del mar. O sea una persona que se la llevó la corriente”, comenzó a contar.

Asimismo, Tammy mencionó que uno de los guardavidas rápidamente se puso en acción e intentó nadar hacia el afectado, no obstante, como se encontraba muy alejado no logró aproximarse hasta él.

“El salvavidas se aventó al mar, pero de verdad estaba muy lejos y vimos que no llegaba. En eso vimos que empezó a llegar Guardia Nacional y varias ambulancias y una de las personas que tenía su moto acuática se prestó para ir y rescatarlo”, contó.

La influencer apuntó que logró presenciar el momento en que las autoridades rescataron al hombre del mar, pero ya no logró confirmar la situación en la que salió.

“Como yo estaba muy lejos no alcancé a ver muy bien, pero alcance a distinguir como que sí lo sacaron y se fueron a la esquinita, a la orilla del mar y yo ahí me tuve que ir y no supe nada. Yo les había enseñado en mis historias de Instagram todo, pero en eso una seguidora me dijo esto, me mandó esta nota”, dijo tras enseñar la noticia de que la víctima había fallecido y agregó: “Obviamente sí estoy en shock de este suceso y sí me agüita porque nosotros lo vimos y aunque la guardia costera, paramédicos y salvavidas se movieron en cuestión de segundos, no lograron salvarlo”, externó.

De igual manera, Tammy Parra aprovechó su grabación para lanzar un mensaje de concientización a sus followers y les pidió que atendieran las recomendaciones para así evitar una desgracia.

“Quiero aprovechar para decirles que le tengas mucho respeto a la playa, de verdad el oleaje se veía super tranquilo pero lo arrastró. También si tomaste o tienes algo de por medio no te arriesgues, porque hay una bandera que indica que hay bandera roja y por tanto no te debes de meter y por favor hagan caso a las indicaciones porque por algo están”, mencionó.

A veces creemos que las reglas están por mamones, pero sí pasan cosas, de verdad cuídense muchísimo.

Qué le sucedió realmente al joven

De acuerdo con medios locales, la historia relatada por la influencer es verídica, pues el pasado jueves 15 de septiembre se reportó que en la playa Camarones un hombre de 23 años identificado como Oscar Humberto y originario del estado de Hidalgo, falleció tras ahogarse en el mar.

De acuerdo con los reportes extra oficiales, los hechos sucedieron alrededor de las 16:00 horas cuando se informó a las autoridades que un cuerpo se encontraba flotando en el mar frente a un hotel llamado Pescadores y el Restaurante Mantos Beach.

Así como lo relató Tammy Parra, al sitio llegaron servicios de emergencia y elementos de protección civil que se encargaron de rescatar al sujeto. Sin embargo, después de llevarlo a la costa y tras varios minutos de darle reanimación, se tuvo que confirmar por parte del personal médico su deceso.

Posteriormente, el lugar fue acordonado y se dio aviso al agente del Ministerio Público, el cual se encargará de realizar las indagatorias correspondientes.

