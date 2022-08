Big Brother México: por qué la tiktoker Daniela Rodrice podría ser la primera confirmada de Televisa

Daniela Rodrice podría ser la primera confirmada de Televisa para "Big Brother" (Fotos: Instagram/@danielarodrice/@reality-mex)

Cuando se habla de celebridades mexicanas que están arrasando en el internet, el nombre de Daniela Rodrice es de los primeros en aparecer en cualquier lista, pues en un lapso de tiempo corto La Chica ha hecho que su personalidad y peculiar forma de hablar sea imitada por miles de personas en plataformas como TikTok, dándole al menos en esa red social más de 11 millones de seguidores y cerca de 200 millones de likes.

Tal vez este es uno de los motivos por lo que los altos ejecutivos de Televisa habrían puesto su mira sobre ella y buscarían repetir la fórmula que en sus formatos VIP tuvieron, pero ahora con celebridades del mundo del internet. Aunque sus palabras trataron de ser muy cuidadosas, la influencer le confesó a Infobae México que su regreso será con un “encierro” y lejos de todo lo que tenga que ver con redes sociales.

Al ser cuestionada cuándo se le podría ver haciendo un proyecto en la Ciudad de México, respondió: “Pronto, no van a tener que esperar mucho. Pronto se va a ver algo fuera de redes sociales, fuera de lo que me conocen haciendo y la verdad si me tiene un poco nerviosa”, inició.

Daniela Rodrice es sumamente popular en re. Infobae México/Marco Ruíz)

A tratar de cuestionarle qué más podía adelantar, agregó: “Te puedo adelantar que me van a encerrar, me van a encerrar y hasta ahí. Se van a quedar frías hermanas”. Aunque el nombre del proyecto no fue revelado, desde hace algunos meses se ha mencionado fuertemente que el popular reality show de la televisora de San Ángel regresará, tal y como lo hizo TV Azteca con La Academia, por lo que este sería el motivo del encierro que adelantó Daniela Rodrice.

Durante la alfombra naranja de los Kids’ Choice Awards México 2022, la popular celebridad habló sobre su preocupación por generar contenido de manera mucho más consciente y por ello también cuidar lo que llega a sus seguidores de su parte, uno de los principales motivos que sumados a sus problemas de salud mental, la han mantenido algo alejada de las redes sociales, sin embargo, el proyecto podría abrirle un mercado laboral muy distinto.

Daniela Rodrice tan solo en TikTok tiene más de 200 millones de 'likes' y 11 millones de seguidores (Foto: Instagram/@danielarodrice)

“Estoy muy conciente de lo que toma todo esto (estar en unos premios) y por eso me di mi pausa en redes sociales para poder entender por donde me tenía que ir, qué tipo de cosas tenía que respetar y que era lo que yo quería comunicar, porque esto no es cualquier cosa, no es venir solamente a verse bonita, yo sé que algunos sí lo hacen, pero en mi caso no quisiera serlo”, finalizó.

Las posibles conductoras y todo lo que se sabe sobre el gran regreso

Big Brother regresará a la televisión mexicana después de casi siete años de ausencia, pues fue en el año 2015 cuando su última emisión pudo ser presenciada por millones de televidentes, coronando a Eduardo Miranda El Chile, de Acapulco Shore, como el máximo vencedor de su cuarta temporada regular.

Galilea Montijo se perfila como la favorita para conducir el regreso del programa Foto: Instagram/@netasdivinastv

Televisa Univision ha apostado por revivir sus más grandes éxitos y esta vez no se trata de una telenovela, sino de uno de los reality shows más exitosos y populares que impactaron a México a principio de la década de los años 2000. Aunque el anuncio oficial, por el momento, no ha sido emitido la televisora de San Ángel ya ha alistado todo para su regreso, por lo que incluso se ha rumorado el nombre de diversas celebridades que podrían llevar la batuta de presentadores.

Yolanda Andrade se había perfilado como una de las favoritas para retomar la gran responsabilidad de conducir el reality show, sin embargo, el nombre de Galilea Montijo en los últimos días ha causado mayor eco, por lo que se asegura que ella fue la presentadora seleccionada.

