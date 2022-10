“Nunca va a ser presidenta de este país”: Sandra Cuevas se lanzó contra Claudia Sheinbaum

Sandra Cuevas rechazó las aspiraciones de la jefa de Gobierno de llegar a la presidencia (Foto: CUARTOSCURO)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, se lanzó contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su aspiración de llegar a la presidencia de México, tras la salida del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras celebrar que quedó absuelta de cargos en su contra por robo agravado, abuso de autoridad y discriminación hacia elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a su salida del Reclusorio Norte fue entrevistada de su relación con la jefa de Gobierno.

“El problema no lo tengo yo con la jefa de gobierno, ha sido al revés, el problema lo tiene con los alcaldes de oposición desde que perdió nueve alcaldías, lo que sí quiero dejar claro y lo digo con mucho respeto y con mucha fuerza, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, usted nunca va a ser presidenta de este país”.

¡Juez me entrega sentencia absolutoria y sin antecedentes penales! Es esperanzador para México que nuestras instituciones se mantengan vivas; seguiremos trabajando para construir la mejor alcaldía de la #CDMX: ¡#Cuauhtémoc! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/VUQsoESGFG — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 6, 2022

Y es que cabe destacar que en distintas ocasiones ambas funcionarias han tenido constantes disputas entre el Gobierno de la Ciudad de México y el de la propia alcaldía.

En ese sentido, Cuevas Nieves también criticó el cambio de actitud con los alcaldes de la oposición después de la contratación de un estratega político. “Hoy que tiene ella otra condición, que aspira a la Presidencia de la República, que ya contrató por una suma millonaria a un asesor extranjero, pues hoy quiere tener una relación distinta y hoy ya quiere tener mayor comunicación, hoy ya nos invita a los informes de gobierno después de casi un año de habernos golpeteado”.

Cabe destacar que en punto de las 16:00 horas, la jefa de Gobierno acudirá al Monumento a la Revolución a rendir su cuarto informe tras anunciar su gira por las 16 demarcaciones; lo cual no fue bien visto por muchos. Terminará el día con su visita a la alcaldía Gustavo A. Madero en punto de las 19:00 horas.

Hoy rindo informe en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Nos vemos por allá. #HonestidadQueDaResultados pic.twitter.com/9YvYdUj6Oq — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 6, 2022

El mismo Monumento a la Revolución ha sido motivo de discusión entre ambas funcionarias, pues el pasado 14 de septiembre Cuevas pidió al gobierno de la capital que cuidara la zona del monumento, además denunció que Sheinbaum tenía que hacerse cargo de sus reparaciones o bien dejar que el gobierno de la demarcación de la Cuauhtémoc se encargara del asunto.

Las declaraciones por parte de Cuevas se dieron tras un recorrido en los alrededores del Monumento a la Revolución para mostrar los daños a la imagen urbana por el descuido del gobierno de Sheinbaum.

Por lo que demandó que si a la jefa de Gobierno no le interesa este aspecto, al menos la deje trabajar sin ataques ni denuncias y “sin que me amenacen con que me van a destituir por cada cosa que yo sí hago”, señaló Cuevas Nieves.

La alcaldesa celebró la resolución del juez sobre su caso (Fotos: CUARTOSCURO)

Por otro lado, Sandra Cuevas expresó su emoción, a través de sus redes sociales, sobre la decisión del juez de Control en la Ciudad de México. Cabe recordar que fue acusada del delito de abuso de autoridad.

Ante los medios de comunicación dio las gracias y explicó que el juez también eliminó los cargos, por lo que no tendrá ningún antecedente penal.

“¡Juez me entrega sentencia absolutoria y sin antecedentes penales! Es esperanzador para México que nuestras instituciones se mantengan vivas; seguiremos trabajando para construir la mejor alcaldía de la #CDMX: ¡#Cuauhtémoc! #SandraCuevasAlcaldesa”, escribió este 6 de octubre.

