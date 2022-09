Sandra Cuevas exigió a Claudia Sheinbaum rescatar el Monumento a la Revolución

(foto: Alcaldía de Cuauhtémoc)

La confrontación entre la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sigue escalando, ya que ante la cercanía de las celebraciones por las fiestas patrias, Cuevas pidió que se cuidara la zona urbana.

Específicamente el Monumento a la Revolución, ya que, según denunció la alcaldesa, Sheinbaum debía hacerse cargo de sus reparaciones o bien dejar que el gobierno de la demarcación se encargue del asunto.

Lo anterior se dio tras un recorrido en los alrededores del Monumento a la Revolución para mostrar los daños en la imagen urbana resultado del descuido por parte del Gobierno Central, según señaló por un comunicado la alcaldía de Cuauhtémoc.

Por lo que demandó que si a la jefa de Gobierno no le interesa este aspecto, al menos la deje trabajar sin ataques, ni denuncias y “sin que me amenacen con que me van a destituir por cada cosa que yo sí hago”, señaló Cuevas Nieves.

Y aunque el perímetro y el monumento es una vía primaria que queda a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, su administración ha llevado acciones como tapar baches para dar mantenimiento a la zona.

Denunció que había muchos trabajos por hacer en la zona (foto: Alcaldía de Cuauhtémoc)

Sin embargo señaló que ante estas acciones, funcionarios del gobierno solo han respondido con ataques y denuncias.

Señaló ante medios que hay ocho rejillas, dos cajas de válvulas y daños en seis arriates en la periferia del Monumento con daños que van desde fracturas hasta hundimientos.

Además incluyó siete piezas de losetas en Avenida de la República y su colindancia con las esquinas de Avenida Insurgentes, calle Alcázar y calle Ignacio Ramírez; junto con nueve baches grandes de los cuales “uno tuvo que ser reparado por la Alcaldía, lo que generó innumerables denuncias”.

Cuevas añadió que se tiene afectación en 286 metros lineales de balizamiento y el 35% de luminarias están inservibles en el ala sureste del Monumento a la Revolución en donde, incluso, hay postes sin servicio de luz.

“Es decir, ni lo hacen ni permiten que nosotros hagamos el trabajo en favor de los vecinos y las vecinas”

Dijo que la dejaran trabajar sin el gobierno de la ciudad no hacía nada (foto: Alcaldía de Cuauhtémoc)

También aseguró que empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y sistemas de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) realizan trabajos y los dejan sin concluir lo que genera baches. Situación parecida ya había sido denunciada en meses pasados por la alcaldesa pero contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe señalar que en el mes de agosto de este año, Cuevas Nieves también denunció que debido al proceso interno de Morena, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México emitió circulares que impedían los trabajos de las alcaldías.

Pues se instruyó a titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y Alcaldías, en abstenerse de aplicar cualquier recurso material y económico en actividades distintas a las asignadas.

Por lo que la alcaldesa presentó una controversia institucional para invalidar las medidas establecidas por la Contraloría que se establecen como actos equiparables a la veda electoral, al invadir facultades exclusivas de las autoridades políticas y electorales competentes.

“Vamos a levantar la voz para evidenciar lo que no hace bien el Gobierno de la Ciudad porque esto es un acto que no debe ser, no debe ser porque perjudica directamente a las vecinas y los vecinos”, declaró en su momento.

