Laura Zapata consideró que golpiza contra Alfredo Adame fue “agua de su propio chocolate”

A casi una semana de que Alfredo Adame volviera a estar en el ojo público tras ser brutalmente golpeado en las afueras de su casa ubicada en Fuentes de Tepepan, Tlalpan, las reacciones por parte de los artistas no han parado y tal fue el caso de Laura Zapata, quien no dudó en externar su punto de vista respecto a la situación.

Y es que ambos famosos han tenido una ríspida relación desde hace algunos años, por lo que La Villana de telenovelas no dudó en señalar que desde la golpiza hasta las múltiples fracturas y las posibles afectaciones en la vista del ex conductor de Hoy le sucedieron por entrometido.

Fue durante una entrevista con Ventaneando, donde la hermana de Thalía hizo hincapié que para toda acción hay una reacción.

“¿Será cierto que quiso hacer algo bueno?, por metiche… mira yo creo que en la vida lo que haces y lanzas al universo se te regresa como un bumerán y te corta la cabeza”, comenzó a decir.

Asimismo, la famosa que actualmente estelariza Siempre reinas en Netflix remarcó que Adame no ha tenido la mejor actitud y ha llegado a ser violento con muchas personas.

“Ha sido una persona muy atrevida que solo se ha metido con mujeres, a golpear a las mujeres, a insultar a las mujeres, entonces digo ‘bueno, mi hijito, agüita de tu propio chocolate, sóbate’”, arremetió.

De igual manera, Laura Zapata aprovechó el momento para lanzarle a Alfredo Adame una recomendación.

“Y si sigue en ese plan puede perder hasta la vida, porque es una persona que se mete en camisa de once varas, y se puede encontrar a alguien más acá que él, y mira, ya se encontró uno. Yo creo que él necesita ir a hacer una terapia, porque en la vida muy malo señor, su vida son puros escándalos, no (...) Cuando las personas no saben quiénes son, que no están adecuadas, eso pasa, y ya lo vimos y lo estamos viendo”, apuntó.

Qué le pasó a Alfredo Adame

La semana pasada, Alfredo Adame se vio involucrado en una fuerte pelea que derivó en una serie de fatídicos sucesos, pues el actor terminó con varios golpes en la cara y una herida grave en el ojo.

Todo sucedió en la alcaldía Tlalpan, cuando él conductor supuestamente buscaba grabar los momentos previos a la balacera que se suscitó a unos cuantos metros de su vivienda.

El actor alegó que él solo quiso ayudar y que por esa razón lo golpearon, sin embargo, un video reciente que fue filtrado dio a conocer que aparentemente el famoso fue el primero en golpear a los otros sujetos.

El material parece sacado de una grabación de seguridad de una de las casas de la calle donde ocurrió el altercado y en el se observa como Alfredo estaba discutiendo con los sujetos.

Después les dio algunas patadas y ellos con un par de golpes lo tiraron al suelo. Seguido de esto, el conductor se puso de pie y comenzó a caminar mientras se limpiaba la cara.

En otro video que circuló por redes sociales se podía observar que después del primer encontronazo, Adame habría intentado patear e insultar a sus agresores. pero fue contenido por las autoridades.

