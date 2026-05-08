Cómo está el precio de la gasolina en Nuevo León este 8 de mayo

Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos automóvil o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de los combustible son los conductores, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tránsito en las carreteras de Nuevo León, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, manejar.

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Por todo lo antes dicho, es importante mantenerse informado sobre el valor de la gasolina y el diésel para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de las gasolinas en estados y ciudades. Aquí están los de este 8 de mayo en Nuevo León.

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¿Cuándo cuesta la gasolina por litro?

El valor de la gasolina magna este día se encuentra en 24.012 pesos el litro en promedio.

En tanto el costo de la gasolina premium de hoy se ubica en 29.473 pesos el litro en promedio.

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En cuanto al precio del diésel se vende en 27.736 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

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Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Cuartoscuro)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

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Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

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Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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