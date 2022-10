Óscar de la Hoya explicó por qué Canelo Álvarez no está a la altura de Benavidez

Óscar de la Hoya consideró que David Benavidez es más talentoso que Canelo Álvarez (Fotos: Instagram/@canelo // EFE)

A pesar de que Saúl Canelo Álvarez ya dejó claro en repetidas ocasiones los motivos por los cuales no quiere enfrentarse a David Benavidez, las opiniones en torno al tema no han dejado de aparecer y en esta ocasión Óscar de la Hoya fue quien se lanzó en contra del Canelo por rechazar a Benavidez como su próximo rival arriba del ring.

En una reciente dinámica en redes sociales, el Golden Boy aseguró que Saúl Álvarez y Benavidez no están en el mismo nivel, así que consideró que la pelea entre ambos boxeadores nunca ocurrirá pese a las insistencias del peleador norteamericano con ascendencia mexicana y dejó entrever que la edad del tapatío ya se empieza a notar.

A través de Instagram, Óscar de la Hoya respondió diferentes preguntas de sus seguidores pues debido a los combates que tendrá su promotora de box invitó a sus fanáticos a lanzarle preguntas en torno a Gilberto Zurdo Ramírez, Ryan García, Jaime Munguía, pero un usuario preguntó sobre la pelea de Canelo Álvarez vs Benavidez.

Para el Golden Boy, Benavidez es más talentoso que el Canelo, pero la pelea entre ambos nunca ocurrirá (Foto: Instagram/ @benavidez300)

De manera breve, el ex boxeador profesional aseguró que el campeón unificado en las 168 libras jamás peleará con David pues aseguró que Benavidez es más joven y talentoso que el propio Saúl Álvarez.

“Canelo nunca peleará con él, él (Benavidez) es más joven y talentoso”, respondió.

Y es que la diferencia de siete años entre la edad de Álvarez con la Benavidez ya sería significativa según con la observación de Óscar de la Hoya para considerar al originario de Phoenix, Arizona más joven que el campeón mexicano.

La opinión de Óscar de la Hoya sobre Canelo Álvarez vs David Benavidez (Foto: Instagram /@oscardelahoya)

David Benavidez ha buscado la pelea con Saúl Álvarez desde que el Canelo se consagró en los supermedianos en 2021 como púgil unificado, pero en mayo de 2022 el Canelo Team subió de categoría a las 175 libras para competir contra Dmitry Bivol. Al perder ante el campeón de la AMB, Benavidez volvió a insistir en la pelea, pero recibió un rotundo rechazo ya que Álvarez optó por la trilogía con Genady Golovkin.

Hasta ese punto, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, llegó a mencionar que prefería no competir contra Benavidez porque es mexicano y él no suele enfrentarse a compatriotas, declaración que fue arduamente criticada. Luego, al término de la pelea Canelo vs Golovkin III, el mexicano ofreció una conferencia de prensa y volvió a mostrar su molestia sobre la insistencia del tema con Benavidez.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre tener una pelea con David Benavidez?

Cuando nuevamente la prensa cuestionó a Saúl sobre quién será su próximo rival en el ring y volvieron a sugerirle el nombre de Benavidez, el tapatío explotó y mostró su molestia por la insistencia del tema, así que menospreció lo que ha logrado el peleador norteamericano hasta este momento.

Canelo Álvarez afirmó que Benavidez “no ha logrado nada”, por lo que lo calificó de “un perdedor como los demás” que quieren una pelea con Saúl. Agregó que se ha enfrentado a los mejores del mundo, por lo que menosprecio la calidad competitiva de Benavidez.

Incluso confesó que ya escuchó las declaraciones del papá de David, las cuales ignoró por completo y pidió que no le falten el respeto.

“A los mejores del mundo me les he pegado un tiro, ¡por favor! ¡¿cómo voy a pelear con Benavidez?! yo no quiero una pelea con un mexicano o con Benavidez […] Ya escuché a su papá hablar mucha mi***da, pero mira, no ha logrado nada, un solo campeonato contra Anthony Dirrell y así los demás perdedores. No me falten el respeto con eso, por favor”, finalizó.

