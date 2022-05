“Me tiene miedo”: el nuevo ataque de David Benavidez contra Canelo Álvarez

David Benavidez volvió a arremeter contra Canelo Álvarez (Foto: Instagram/@benavidez300-EFE)

Tras la derrota de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol, en las 175 libras, David Benavidez volvió a la carga para forzar una pelea con el originario de Guadalajara, Jalisco. En ese sentido, antes de entablar su pelea por el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano contra David Lemieux, el púgil de 25 años arremetió contra Canelo al asegurar que teme enfrentarlo en el cuadrilátero.

“El Canelo me tiene miedo. Él sabe que soy grande, fuerte, tengo mucha rapidez también. Se vio lo que le pasó cuando peleó contra otro rival que tiene más fuerza y está más grande que él (en alusión a Dmitry Bivol). Pierde con ese tipo de peleadores”, declaró en entrevista para ESPN horas antes de la pelea por el campeonato mundial.

Y es que tanto él como su padre José Benavidez han reiterado en diversas ocasiones la intención por retar a Canelo Álvarez a una pelea. No obstante, aunque ambos boxeadores llegaron a coincidir en la categoría de peso supermediano, el pupilo de Eddy Reynoso siempre ha mantenido una postura reacia a las proposiciones del nacido en Phoenix, Arizona.

David Benavidez acudió al gimnasio de Andy Ruiz para realizar una sesión de sparring (Foto: Twitter/@batmanboxing)

La negatividad por encarar al excampeón de las 168 libras ha sido uno de los motivos por los que Álvarez se ha hecho acreedor a las críticas de aficionados y expertos. La causa principal recae en el nivel de competencia que podrían entablar ambos personajes encima del cuadrilátero pues, a pesar de ser seis años menor que Canelo, Benavidez cuenta con un imponente récord profesional de 25 victorias de las cuales 22 han sido por nocaut.

En algún momento, Álvarez llegó a demeritar a David Benavidez como boxeador haciendo alusión a la nula cantidad de campeones que ha encarado, motivo por el cual ha rechazado el reto. No obstante, este año la probabilidad de ver a los dos boxeadores montados en el mismo cuadrilátero podría ser más latente que nunca.

Por qué Canelo y Benavidez podrían pelear a finales de 2022 o 2023

Durante 2021, Saúl Álvarez ingresó su nombre en los libros de historia del boxeo mexicano y latinoamericano. En noviembre, al vencer a Caleb Plant, se convirtió en el primer pugilista de América Latina en consagrarse como campeón indiscutido de cualquier división de peso. Meses después decidió incursionar en las 175 libras por segunda ocasión, pero no renunció a los cinturones.

Saúl "Canelo" Álvarez es campeón indiscutido vigente en las 168 libras, por lo que debe realizar la defensa obligatoria de su reconocimiento EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

En ese sentido, tanto la Organización Mundial de Boxeo (OMB), como la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo siguen reconociendo como el monarca en las 168 libras, motivo suficiente para obligarlo a defender sus campeonatos a menos que decida renunciar a ellos.

Por su parte, al no contar con un campeón activo en peso supermediano, el CMB organizó una reyerta para hallar al monarca interino. Los elegidos, por sus méritos, puntaje y desempeño, fueron David Lemieux, de Canadá, así como Benavidez, quienes entablarán una pelea por hacerse del reconocimiento temporal la noche de este sábado 21 de mayo de 2022. El ganador, prácticamente tendría derecho de retar al Canelo por la fajilla mundial.

“Ganar ese cinturón me hace el retador mandatorio para pelear con Canelo y si él no quiere pelear, que deje su cinturón y que me deje pelear por los cinturones (...) Lo que quiero es demostrarle a la gente que soy el mejor supermediano del mundo y para hacer eso le tengo que ganar a todos los peleadores que están en mi división”, declaró.

