La explosiva respuesta del Canelo Álvarez sobre enfrentarse a Benavidez

Canelo Álvarez rechazó nuevamente a David Benavidez (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

Saúl Canelo Álvarez volvió a las victorias después de derrotar a Gennady Golovkin por decisión unánime en Las Vegas, Nevada. Con ello vino la pregunta sobre quién será su próximo rival en el cuadrilátero, así que el nombre de David Benavidez salió a flote, hecho que molestó al tapatío.

En la conferencia de prensa al término de la pelea, Canelo Álvarez se enojó con la prensa porque le cuestionaron sobre la posibilidad de verlo en el ring junto a Benavidez. Ante diversos medios el tapatío pidió que no “lo ofendieran” con ese tipo de preguntas pues las tomó como una ofensa a su legado deportivo, además de que “ninguneó” a Benavidez.

Lo primero que aclaró fue su situación del por qué no compite con mexicanos y dejó en claro que él representa México, así que él decide no competir con compatriotas aunque eso no lo limita como boxeador pues puede pelear con quién sea.

Cabe recordar que David Benavidez es de ascendencia mexicana, motivo por el cual se pensó que por ello Canelo rechazó al boxeador, pero el campeón unificado en las 168 libras agregó Benavidez no está en su mismo nivel, así que rechazó que sea arrogancia.

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo, pero yo no quiero, yo puedo pelear con quien sea; en mi vida entera he peleado con todos. Por eso lo digo y no es arrogancia”, apuntó Saúl Álvarez.

Y es que su enojo lo demostró cuando planteó la idea de medirse ante el originario de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

“A los mejores del mundo me les he pegado un tiro, ¡por favor! ¡¿cómo voy a pelear con Benavidez?! yo no quiero una pelea con un mexicano o con Benavidez”.

David Benavidez se siente listo para enfrentar al Canelo aunque ya no tenga cinturón mundial (Foto: Instagram@benavidez300)

Canelo Álvarez confesó que ya escuchó las declaraciones del padre de Benavidez y con mayor razón argumentó que David no tiene ningún campeonato de importancia pues es igual de “perdedor como los otros” boxeadores que lo han retado, así que descartó toda posibilidad de medirse ante David en algún futuro y pidió que ya no se insista en el tema pues lo calificó como una falta de respeto.

Ya escuché a su papá hablar mucha mi***da, pero mira, no ha logrado nada, un solo campeonato contra Anthony Dirrell y así los demás perdedores. No me falten el respeto con eso, por favor”, finalizó.

Para cerrar el tema, el tapatío aclaró que solo dos boxeadores lo han logrado vencer en toda su carrera deportiva, que son Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol, por lo que las declaraciones o “amenazas” que suelen lanzar sus retadores no suelen cumplirse.

Canelo Álvarez regresará al ring hasta 2023 pues atenderá una lesión en la muñeca (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

“Todo el mundo dice que puede ganarme, pero muy poquitos lo han logrado, solo dos han podido”, aterrizó Álvarez.

La tercera pelea contra Gennady Golovkin permitió que Álvarez regresara a las victorias después del descalabro que le dio Bivol en mayo de 2022 en los semipesados. Ahora lo que viene para el jalisciense será una pausa para atender a una vieja lesión que tendrá que ser operada-.

Parte de las declaraciones que brindó el mexicano fue que por este año terminó su actuación en el ring pues ahora atenderá una lesión en la muñeca izquierda, el cual requiere intervención quirúrgica, así que su regreso será hasta 2023 en donde considerará la revancha con Bivol o buscará nuevos retos.

