El desconocido pasado de Luis Miguel en Televisa que destapó Carlos Espejel

Espejel compartió que el cantante buscó formar parte de Chiquilladas (Fotos: CUARTOSCURO)

Carlos Espejel es un reconocido actor de comedia que por décadas se ha mantenido en las pantallas, siendo que comenzó su carrera a muy temprana edad, cuando junto a otros niños formó parte del elenco del recordado programa Chiquilladas.

El show infantil hizo época en la televisión mexicana y se mantuvo al aire desde 1982 hasta 1989. Se trató de una emisión que conjugaba sketches de comedia, números musicales y parodias, y constituyó un semillero de artistas que más tarde brillaron con luz propia.

Figuras como Lucero, Aleks Syntek, el maguito Rody, Pierre Angelo, Anahí y su hermana Marichelo, Ginny Hoffman y las gemelas Ivonne e Ivette desfilaron por los foros del programa donde Espejel dio vida a personajes como “Chiquidrácula” y “Carlinflas”, una parodia del legendario Mario Moreno.

El programa empezó con miembros como Carlos Espejel, Ginny Hoffman y Aleks Syntek (Foto: Instagram @chismografo_mx)

Ahora, el comediante quien recientemente participó como jurado de “Los chiquillos de Hoy”, acudió como invitado al programa La caminera donde recordó su etapa en el programa infantil de Televisa más exitoso y reveló que Luis Miguel fue uno de los tantos niños que por aquellos años soñaron con ser parte del talentoso equipo de “mini famosos”, sin embargo el hoy reconocido cantante no convenció al equipo de producción de Chiquilladas.

En el programa de Exa FM conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, Carlos contó la anécdota cuando le preguntaron “Menciona tres famosos que hicieron casting en Chiquilladas, pero que se la pellizcaron”.

“Pasaron muchos, hubo una época en que hacíamos muchos castings para nuevos niños, para renovar”, respondió el actor y señaló que “se había ido Syntek, se había ido Lucero y había que renovar, y Luis Miguel pasó por ahí”.

Carlos Espejel y Pierre Angelo comenzaron su carrera el recordado programa infantil (Fotos: Music and More/ YouTube captura - Twitter)

Sobre la audición del popular cantante de Será que no me amas, Carlos recordó que “estábamos en Chapultepec, estábamos en el estudio... no me acuerdo si era el I, y ahí cantó, con luces y como que lo grabaron y todo”.

“El Pollo, que era nuestro director, siempre estaba buscando niños, porque niñas iban muchas, entonces cuando iba un niño era de: ‘Pónganle atención, es un niño’”, agregó.

Luego, Espejel dijo que “le pusieron atención, cantó y El Pollo al final le preguntó al papá o a alguien que estaba ahí, no me acuerdo: ‘¿También actúa, hace parodias, imitaciones, le gusta eso?’”, pero la persona responsable de Luis Miguel en esa audición respondió que no.

“También Arath de la Torre hizo casting, Pierre Angelo llegó por casting, Oscar Malvido, hubo un montón de chavitos que fueron pasando”, concluyó Espejel sobre el tema.

Lucero, el maguito Rody y Pituka y Petaka también fueron parte del show que finalizó sus transmisiones en 1989 (Foto: Archivo)

Respecto a la pregunta de si le molesta que el público continúe relacionándolo con “Chiquidrácula”, un vampiro atolondrado que contaba “chistes sangrones”. Carlos Espejel destacó que por el contrario, se siente agradecido por haber trascendido en la cultura pop de México.

“No me molesta que me sigan recordando por eso. Al contrario, yo creo que Chiquilladas está en el inconsciente colectivo, con ‘Sentiste mello’ (su frase de batalla), es parte de la cultura y con personajes tan icónicos. Es de los personajes que ha trascendido muchas generaciones”, expresó.

Pero Chiquilladas no fue el único proyecto del que el hijo de Luisito Rey pudo formar parte antes de convertirtse en el famoso cantante internacional que es hoy en día, pues en los años 80 fue buscado para integrarse al popular grupo Menudo, que por entonces era todo un fenómeno en Latinoamérica.

Así lo recordó Luis Miguel en 1992, cuando tenía 22 años, en una entrevista con la periodista argentina Susana Giménez, quien le preguntó cómo había recibido la invitación para formar parte de la banda y cómo es que la rechazó.

Luis Miguel rechazó formar parte de Menudo para buscar una carrera en solitario (Foto: Twitter@La_Coya_/@faustdiaz)

“Ese grupo en un principio me ofrecieron el que participáramos, pero para mí no me gustaba la idea, me gusta la idea de estar solo”, dijo el cantante mexicano en aquella entrevista, “Me gusta el escenario solo y francamente no necesito estar con nadie”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: