Arath de la Torre estalló contra haters que lo criticaron por imitar a Luis Miguel: “No me voy a dejar”

Arath de la Torre tiene una amplia trayectoria en el medio del espectáculo mexicano y, tras su participación en el programa El Retador, el también conductor recibió múltiples críticas por imitar a Luis Miguel.

Fue desde sus redes sociales donde el famoso agradeció en primera instancia a quienes han confiado en él y puso un alto a los comentarios en los que algunos de los fans del programa señalaron que no ha tenido el mejor desempeño durante el concurso.

“Oigan muchas gracias a todos los que apoyaron a Luis Miguel en El Retador. Prometo que habrá más sorpresas. Prometo que no me voy a dejar, gracias a los que les han echado porras. Y a los que no, pues que se ardan, son los mismos que están friegue y friegue en las redes de que todo está arreglado, de que es ilegal”, comenzó a señalar.

Asimismo, ahondó en que le parecía decepcionante de hola de hate en su contra, pues consideró que dejaba mucho que desear de los connacionales.

“El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Qué lástima. Qué tristeza que les raspe el éxito y a todos mis detractores ahí les va más para que se revuelquen”, sentenció.

Y es que los internautas no tuvieron piedad con el famoso conductor de Hoy no tuvieron piedad y señalaron que no tuvo un buen desempeño al intentar parecerse a El Sol de México.

“Deberían especificarle a Arath que es imitación y no parodia”. “Terrible decisión”. “Un chafa su programa”. “Ni se parece, ni le sale la voz... cómo por qué ganó? Es el mismo personaje que hizo el año pasado en el especial del retador”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram.

Cabe recordar que en el 2021, El Retador llegó como una nueva propuesta en la televisión mexicana y se convirtió en un fenómeno en audiencia para la televisora de San Ángel, que careció durante varios años de un leal público debido a que muchos han catalogado sus contenidos como “aburridos” y “repetitivos”.

Así, tras el éxito obtenido, actualmente la segunda temporada de este programa se encuentra al aire y no ha generado controversia.

El programa se puede sintonizar los sábados a las 8 de la noche, hora de México. Se transmite, además, en los Estados Unidos por el canal internacional de Televisa y en Colombia.

De igual manera, las nuevas figuras del mundo del canto, actuación y comedía que se integraron a esta segunda temporada son: Arath de la Torre, Adrián Di Monte, la India Yuridia y Dulce -la cantante-.

Quien decidió no quedarse atrás después del éxito obtenido en el programa, fue la conductora estrella, Consuelo Duval, la cual fue convocada nuevamente por Televisa Univision para llevar la batuta principal del reality show. Si bien dichos cambios podrían provocar que no obtenga el éxito esperado, tener a Federica P. Luche nuevamente en el programa de fin de semana será el mayor atributo que se le ofrece a los televidentes, además de los talentos que se presentan en él.

La competencia cuenta con tres tronos ocupados por un campeón de canto, una pareja campeona de baile y un campeón en imitación. Y cada semana pueden cambiar quien se lleva el trono dependiendo de su interpretación.

