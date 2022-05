Lorena Herrera confesó por qué ya no quiere posar en bikini: “Todo va cambiando en la vida”

Lorena Herrera se retira del mundo del modelaje

Una de las actrices más reconocida en el mundo de la farándula mexicana es sin lugar a dudas Lorena Herrera, quien gracias a su belleza y talento mostrado en diversos melodramas mexicanos ha logrado posicionarse en el gusto de las audiencias mexicanas.

Sin embargo, en esta ocasión compartió que se retirará del modelaje sin ropa y de bikinis, así lo confirmó en un encuentro con los medios de comunicación el cual fue retomado del matutino de Sale el Sol. La histrionisa mexicana resaltó que a su edad no se le hace apropiado el modelar en paños menores, por lo que decidió dar fin a esa etapa de su carrera.

“No me quiero quitar ninguna imagen, lo hice porque me gustaba y porque tenía la edad para hacerlo. Ahorita ya no me siento cómoda para esta posando en bikini, ni de ninguna forma y todo va cambiando en la vida, uno se harta de hacer las mismas cosas toda la vida o al menos yo sí”, evocó.

Lorena Herrera compartió que se retirará del modelaje sin ropa y de bikinis Foto: Instagram/@lorenaherrera

La intérprete que dio vida a Catalina Montiel en el melodrama Un poquito tuyo, fue tajante a la hora de apuntar que se arrepiente de haber modelado sin ropa durante su pasado para algunas publicaciones dirigidas para el género masculino.

“No bueno, me queda claro que no lo volvería a hacer pero para nada, si ni modo. Hay cosas cuando uno es joven toma malas decisiones y es parte de la vida, de la inmadurez y a veces de que no ves un futuro. Pero luego todo el mundo dice ‘no me arrepiento de nada’ pero no, yo sí me arrepiento de eso”, indicó sobre posar sin ropa.

Desde hace algunos meses la intérprete de 55 años, sin imaginarlo, ya había dado una premisa de su reciente decisión cuando se le cuestionó en un encuentro con los medios su opinión sobre OnlyFans y si en algún momento de su apogeo le hubiera gustado adentrarse a ese mundo.

Lorena Herrera se retira del mundo del modelaje

“No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años, que no tendría que hacer algo que para mí sería incómodo. Me sentiría quizás incómoda”.

Sumado a eso, la actriz no ocultó su desagrado por dicha plataforma y considero como “denigrante” la forma en que algunos usuarios del sitio ofertan fotografías o videos íntimos.

“Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente. Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas”, confesó.

Lorena Herrera ha participado en más de 50 melodramas dentro del entretenimiento mexicano Foto: Instagra/@lorenaherrera

A lo largo de su carrera ha estado involucrada en más de cincuenta películas. Su primera aparición en un melodrama de Televisa fue gracias al productor Emilio Larrosa, quien le dio la oportunidad de protagonizar su producción Muchachitas, el cual tuvo gran éxito en México y América Latina.

Posteriormente fue contratada para participar en la telenovela Dos Mujeres, un Camino y desde entonces empezó a despuntar su carrera en la escena artista nacional. Tras su éxito en varios melodramas y gracias a su gran belleza, la reconocida publicación internacional Playboy volteó hacía México y se le acercó para que posara desnuda.

En 1987 apareció en Playboy México bajo el nombre de “Bárbara Ferrat”. A lo largo de su trayectoria ha aparecido en varios calendarios y demás revistas los que la posicionó como una de las modelos mexicanas con más éxito, después de algunos años volvió a posar para la reconocida revista que la sacó al estrellato en marzo de 2011 a los 44 años.

SEGUIR LEYENDO: