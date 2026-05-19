México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 19 de mayo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

PUBLICIDAD

Para este martes se pronóstica una temperatura máxima de 27° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 9 km/h , por su parte, la nubosidad será de 3% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en la ciudad veracruzana

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de VeracruzÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 19 de mayo

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 19 de mayo

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo?

¿Contra Ventaneando y Pati Chapoy? Cazzu lanza fuerte respuesta a quienes critican su físico: “Tiene mucha celulitis”

Desde el escenario, la cantante argentina aprovechó para mandarle un mensaje a sus fans: que se quieran como son

¿Contra Ventaneando y Pati Chapoy? Cazzu lanza fuerte respuesta a quienes critican su físico: “Tiene mucha celulitis”

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 19 de mayo

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 19 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

“El Cóndor”, exguardaespaldas del Chapo Guzmán, promueve amparo y asegura estar detenido de manera ilegal

Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

ENTRETENIMIENTO

¿Contra Ventaneando y Pati Chapoy? Cazzu lanza fuerte respuesta a quienes critican su físico: “Tiene mucha celulitis”

¿Contra Ventaneando y Pati Chapoy? Cazzu lanza fuerte respuesta a quienes critican su físico: “Tiene mucha celulitis”

Demons My Friends: fecha, boletos y detalles del lanzamiento en vivo de “Survive/Yourself” en CDMX

Daniela Parra habla del amuleto que su padre le hizo en prisión y le dedica platillo en MasterChef México

Leonardo Aguilar responde a baja asistencia en Zacatecas con promesa de presentarse cada año

Chef Herrera estalla y sanciona a Lancer por conducta inapropiada en MasterChef 24/7

DEPORTES

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026