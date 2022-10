Jonás Cuarón: quién es el director mexicano que dirigirá la película “El Muerto” protagonizada por Bad Bunny

El hijo de Alfonso Cuarón será el encargado de dirigir la siguiente cinta del Universo de Sony de Spider-Man (Foto: Marvel Comics/Cuartoscuro)

Durante la primera semana de octubre se hizo de manera oficial la llegada del guionista y cineasta mexicano Jonás Cuarón a la dirección de “El Muerto”, cinta que buscara expandir el Universo Cinematográfico de Spider-Man (UCS) de la mano de Sony Pictures.

De acuerdo a Variety, el joven guionista nacido en la Ciudad de México será el responsable de llevar la historia de “El Muerto” a la pantalla grande, como parte de la expansión del Spider-Verse de Sony.

Asimismo, la historia será protagonizada por el multipremiado cantante de reggaetón de éxitos como Una Vez, Callaita, Me Porto Bonito, La Santa y Yo Perreo Sola, Benito Martínez, mejor conocido en el mundo artístico como Bad Bunny.

Imagen de archivo del director de cine mexicano Jonás Cuarón. EFE /Sáshenka Gutiérrez /Archivo

¿Quién es Jonás Cuarón?

Jonás Cuarón es un guionista y editor que nació en la Ciudad de México en 1981, es hijo del multipremiado director mexicano, Alfonso Cuarón. Es egresado de la Vassar College, de Nueva York, Jonás debutaría, como director, guionista y editor, en la cinta Año Uña (2007).

Poco después, trabajaría, al lado de su progenitor, en el guion de la exitosa cinta Gravedad (2013), cinta que hizo acreedor a su padre al Premio de la Academia a Mejor Director.

Poco después presentaría su segundo largometraje, Desierto (2015), protagonizada por Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan con la que logró ser nominado al Premio Ariel. Jonás trabajó en la dirección de proyecto Z (2018), además de la producción de su guion A Boy and His Shoe (2019).

El muerto, luchador villano de Marvel - Bad-Bunny-IMDB

Dentro de la cinta el intérprete puertorriqueño encarnará a Juan Carlos Estrada /El Muerto, quien obtiene sus poderes mediante una peculiar máscara que ha sido heredada en su familia por generaciones que le otorgan fuerza sobrehumana e invulnerabilidad.

Ante esto, en la CinemaCon en Las Vegas, Bad Bunny expresó: “Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador. Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico”.

El Muerto es una figura no muy popular de Marvel que hace referencia a un hombre llamado Juan Carlos Estrada Sánchez, oriundo de Magdalena de Kino, una pequeña ciudad mexicana ubicada en el norte del estado de Sonora; que se destaca como luchador e hijo de Marcus Estrada.

(Marvel Comics)

El Muerto será una coproducción entre Marvel Studios y Sony, pues al ser un personaje inmerso en el Spider-Verse, pues Sony aún tiene los derechos de diversos personajes como lo es protagonista de esta nueva trama de acción, así como Morbius, Venom y más.

La cinta proyectada para estrenarse en 2024 estará escrita por Gareth Dunnet Alcocer (Blue Beettle) y la historia seguirá de cerca a un luchador de wrestling que ha recibido los superpoderes que son pasados de generación en generación dentro de su familia. Bad Bunny será el primer latino en protagonizar una cinta live-action de Marvel.

Con esta dirección se espera que el Spider-Verse de Sony se entrelace con más personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) o del de Spider-Man (UCS) como podría ser con Kraven The Hunter (2023) y Madame Web (2024).

