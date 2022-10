Quién es “Jack Russell” el personaje de Gael García Bernal en “Werewolf by Night”

“Werewolf By Night”: el especial de Halloween de Marvel con Gael García (Foto: Marvel Studios)

Durante este octubre, el actor mexicano Gael García Bernla se integrará de manera oficial al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) cuando de vida a Jack Russell en Werewolf By Night, el primer especial de Halloween en toda la historia de la franquicia.

Este hecho ha acaparado las miradas de los fanáticos del UCM, en especial a los de Marvel en México quienes verán como uno de los actores más prolíficos del cine mexicano se sumará a las filas de la empresa comandada por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

El especial de Hallowen de Marvel Studios producido por el brillante compositor Michael Giacchino llegará de manera exclusiva a Disney+ el próximo 7 de octubre. Junto a Bernal se sumará el talento de Laura Donnelly como Elsa Bloodstone, Harriet Sansom Harris, Eugene Bondurant y Kirk R. Tatcher.

A su vez, para establecer un estilo más terrorífico, la producción tomará muchas referencias del cine clásico y de las películas de terror de la productora británica Hammer en los 60s.

Werewolf By Night - Tráiler - Disney Plus

Fue durante la D23, el pasado 10 de septiembre, cuando Marvel publicó el primer adelanto oficial de Werewolf By Night donde nos adentra en esta faceta del personaje que afronta una doble vida. Creado por Gerry Conway y Mike Ploog, el especial se ambienta en 1972 y se centra en un hombre ordinario que carga en sus espaldas una maldición familiar.

El personaje del histrión mexicano, Jack Russell tiene la habilidad de transformarse en un lobo, aunque ha logrado mantener a raya su naturaleza salvaje y se convierte en un héroe cuando comienza a usar sus poderes para combatir demonios y otras fuerzas sobrenaturales malvadas.

Quién es Jack Russell el personaje de Gael García

En los cómics, Jack Russell de Werewolf by Night es el hombre lobo original de Marvel Comics. El legendario escritor/editor Roy Thomas y su esposa Jeannie, tuvieron la idea de crear un hombre lobo en el Universo Marvel a principios de los años 70s, después de que se relajaran las reglas de la Autoridad del Código de Cómics sobre la representación de personajes con tintes de oscuridad como los vampiros y zombis.

(Disney Plus)

Más adelante, Stan Lee se le ocurrió el nombre Werewolf By Night, solidificando al personaje de Jack Russell. Éste se convirtió en hombre lobo gracias a las acciones del antepasado de Jack Russell, Grigori Russoff, quien fue atacado por la licantropía después de pelear con Drácula.

En los comics de Marvel, Jack ha tenido contacto con el Darkhold, el mismo tomo maldito que se ve corrompiendo a Wanda Maximoff en Doctor Strange en the Multiverse of Madness. También ha formado equipo con Iron Man y The Avengers como superhéroe a tiempo parcial.

Tras lograr estabilizar sus dos vidas, Jack los emplea para luchar contra el crimen, a veces con la ayuda de otros miembros de los Midnight Sons como Moon Knight, Morbius, Dr. Strange, Ghost Rider o el más recientemente introducido al UCM, Blade.

“Werewolf By Night”: el especial de Halloween de Marvel con Gael García (Foto: Marvel Studiso)

Cabe señalar que dentro del primer avance de Werewolf by Night se pudo apreciar la primera aparición de Man-Thing, que en los cómics es el Guardián del Multiverso, por lo que, aunque no sabemos cómo encajará la reciente producción de Gael Garcia Bernal en el orden cronológico de Marvel.

Sin embargo, la llegada de los monstruos a Marvel es cada vez más latente, esto tras la llegada de Jack Rusell y Blade al UCM, así como por las recientes declaraciones de Kevin Feige, quien anunció que los entes sobrenaturales formaran parte importante del futuro de la franquicia.

“Presentamos un mundo que, en última instancia, será muy importante para el futuro del UCM. Queríamos explorar personajes completamente nuevos y lados completamente nuevos del UCM con este giro inusual, divertido y aterrador de lo sobrenatural”, indicó en una entrevista con IGN.

