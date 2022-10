Santiago Creel arremetió contra AMLO: “Utilizar tribuna pública para tratar de manipular es un grave error”

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel aseguró que los falsos debates pueden estigmatizar a un sector de la población. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que la nueva gobernadora de Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez, pidiera apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad del estado, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados llamó a Andrés Manuel López Obrador a no generar falsos debates ni mal informar sobre el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército a estados como Aguascalientes, a solicitud de la gobernadora panista.

“Decirle al presidente que hay que centrar el debate, porque de otra manera estamos mal informado a la opinión pública, de otra manera el debate se va por una situación de falsos debates y que con falsos debates que no se quiera ganar un argumento. Ganemos el argumento con los resultados de los índices de los delitos violentos y homicidios violentos que se cometen en el país, ahí es donde se centra el debate… Utilizar la tribuna pública para tratar de manipular el argumento presidente, pues es un grave error, estamos desinformados. No trate de hacer ver, ni a nuestro partido, ni a nuestros gobernadores, con debates falsos que pueden estigmatizar a un sector de la población, a mi propio partido en contra de las Fuerzas Armadas, eso no se lo vamos a permitir”, sentenció el presidente de la Mesa Directiva.

Santiago Creel le dijo a López Obrador que se tiene que centrar el debate, porque de otra manera estarían mal informado a la opinión pública. (Foto: Archivo).

Comentó que no van a permitir si está dentro de sus posibilidades es que se ponga en una situación de vulnerabilidad a las fuerzas armadas, y se dirigió de nuevo López Obrador: “Lo que usted plantea señor presidente es justamente lo contrario que va a lograr, usted dice que va a defender a las fuerzas armadas y su presencia y va a lograr exactamente lo contrario, va a poner en una situación de vulnerabilidad porque usted sabe que la constitución se está incumpliendo”

Respecto al tema de seguridad pública, Creel Miranda dijo que hay gobernadores que tienen buenos índices como los gobernadores de Querétaro, Yucatán y Aguascalientes; sin embargo dijo, hay gobernadores que aceptan la llegada de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y es donde está la mafia y el crimen organizado haciendo de las suyas.

También hizo una diferencia entre los delitos de carácter federal y local: “Todos los delitos que comete el crimen organizado son de carácter federal, no nos dejemos engañar, el 80% de la violencia que se genera en este país viene del crimen organizado entonces tampoco dejemos responsabilidades a los gobiernos locales y municipales que son responsables de la federación”

Creel Miranda dijo que no permitirá que se ponga en una situación de vulnerabilidad a las fuerzas armadas. (Foto: Twitter/@PAN_Jalisco)

Y ejemplificó: “El huachicol en cualquiera de sus modalidades, es del ámbito federal y ojo, cualquier situación que se de en el crimen organizado es federal y también es delito federal quien cometa un delito con un arma mayor de calibre 38.

En entrevista, el diputado aseguró que inclusive está a favor de la petición de Teresa Jiménez, porque nadie está pidiendo el retiro de la Guardia Nacional. Aclaró que ese no es el debate, sino lo referente a la estrategia de seguridad y el cumplimiento de la Constitución.

“Yo estoy de acuerdo con la gobernadora Tere Jiménez, porque nadie está pidiendo el retiro de la Guardia Nacional, absolutamente nadie, en segundo lugar: ni el PAN, ni nadie que tenga conocimiento en la materia puede pedir el retiro del Ejército, porque el Ejército tiene funciones de seguridad nacional, de seguridad interior”, añadió Creel.

