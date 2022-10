“No me he arrepentido”: Luis de Llano reapareció y se defendió de acusaciones de Sasha Sokol

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Luego de que el pasado mes de marzo Sasha Sokol difundiera un comunicado dando a conocer que, tras 30 años de silencio, por fin se decidió a denunciar ante el público lo que para ella fue un caso de abuso al narrar que siendo menor de edad se involucró en una relación sentimental con Luis de Llano, ahora el productor ha hablado públicamente por primera vez del tema.

Aunque ya había difundido un comunicado defendiendo su nombre, donde expresó que “no ha cometido ningún delito”, el tema se elevó cuando la cantante de Serás el aire reveló que ya había procedido legalmente contra el creativo de televisión, quien ya habría recibido una notificación del proceso en su contra.

Ahora, el creador de telenovelas y grupos como Timbiriche, Garibaldi y Kabah fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un grupo de periodistas, y declaró sentirse “muy bien, trabajando mucho sin parar”.

El prodcutor sostiene que "el que nada debe, nada teme" (Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova)

Aunque en un principio se mostró reacio a hablar sobre el tema de Sasha Sokol, “De eso no voy a hablar”, el productor dio algunas declaraciones:

“No voy a hablar de eso, fíjate, en buena onda, ya saben que siempre hablo con ustedes, les platico todo, pero no es todavía el momento. Yo estoy muy bien, estoy feliz, mírenme”, dijo respecto a su estado anímico luego de que se especulara que había caído en depresión tras el deterioro de su imagen pública.

“Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco. No me ha afectado, estoy muy bien y no hablo de eso, denme chance para que pase”.

Sasha y Luis habrían iniciado un romance cuando ella tenía 14 años, y él, 39 (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Ante la pregunta de si “¿ha podido platicar con Sasha?”, el hermano de Julissa de Llano expresó: “No voy a platicar... no voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes, la prensa”.

De Llano aseguró estar muy orgulloso de su vida y sus proyectos, y reiteró que no ha cometido delito alguno por el cual arrepentirse.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria y de mi carrera. (Para ella) no tengo ningún mensaje. El que nada debe, nada teme. ¿Delitos? ¡Cómo crees! En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada, pero entiendo su trabajo, lo respeto y los admiro”, dijo a los reporteros el hombre de 77 años.

En abril pasado, Luis de Llano reaccionó a la posible denuncia que interpondrá Sasha Sokol en su contra, y prefirió no brindar información a Ventaneando (Foto: YouTube/@Ventaneando)

Y es que Sasha Sokol expresó hace unas semanas -en un encuentro con las prensa- que el productor ya había recibido notificación de su denuncia, y que “se verían en los tribunales”.

“Yo no creo que llegue a los tribunales. Sí me han notificado, pero yo estoy esperando nadamás el tiempo, que en un momento dado no es que sea el silencio, provocado ni nada, simplemente no quiero hablar de eso, prefiero hablar con ustedes, saludarlos darles las gracias como siempre”, expresó el también tío de Alejandro y Benny Ibarra, y negó que se haya separado de su esposa Fabiola Lozano, como aseguró una revista.

“Obviamente eso no es cierto. Las revistas dicen muchas cosas, pero yo la verdad cuando tenga el momento haré conferencias, haré pláticas, haré conferencias de prensa, y estoy trabajando mucho y voy a trabajar más todavía”, aseguró.

Asimismo, De Llano descartó que vaya a contrademandar por alguna difamación: “De demandar yo sería incapaz, aunque me difamen, yo soy una persona recta. (Ya para defenderme) llegará el momento, las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer”, sentenció.

Respecto a la pregunta de si el escándalo ha influido en sus ofertas de trabajo, el productor aseguró que no es así.

“No, al contrario, estoy escribiendo más que nunca, estoy muy bien, estoy muy feliz, espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa, como tiene que ser. Yo no me disculpo de nada ni me arrepiento de nada, porque no hice nada, según yo, y según mucha gente”.

