Consuelo Duval y Lorena de la Garza dejaron atrás sus problemas: “Andaba medio loca”

Consuelo Duval tuvo un distanciamiento de Lorena de la Garza tras terminar su labor en "La hora pico" (Foto: Instagram)

Tras 15 años de ausencia, los personajes de “Nacaranda” y “Nacasia” (encarnados por Consuelo Duval y Lorena de la Garza, respectivamente), que se hicieron populares entre el público televidente de La hora pico regresan con la serie Tal para cual, un spin off del recordado programa de comedia.

La hora pico se estrenó en el año 2000 y permaneció durante siete años al aire con más de 300 capítulos, y parte importante de su éxito fueron los libretos escritos por César González El pollo, Gustavo Munguía y Alfonso Villalpando, quienes regresan en esta ocasión para contar las peripecias de los personajes cómicos que buscan “reflejar el folclor y la inocencia del pueblo mexicano”.

Para dar a conocer el nuevo proyecto, el productor de la emisión, Reynaldo López, y el elenco de la serie, ofrecieron una conferencia de prensa en Televisa San Ángel, donde Consuelo Duval contó que dará vida a una “Nacaranda soltera”, con libertades para poder “hacer y deshacer”.

“Estoy soltera y esta es una ‘Nacaranda’ un poco más de cascos ligeros, porque básicamente la libertad le permite a una hacer ciertas cosas”, confesó Consulelo Duval sobre la historia en la que las entrañables amigas se muestran empoderadas e intentan hacer negocio con las ventas por catálogo, donde ofertarán cualquier artículo, desde básicos para el hogar hasta lo más absurdo.

La también conductora de El retador “se puso en el papel” de “Nacaranda” y, expresándose como ella, habló de la aceptación que el personaje ha tenido ante el público a través de los años.

“Este personaje es al que le ha dado la vida la dientona (refiriéndose Consuelo), que no se haga, la verdad, sinceramente. Yo de alguna forma le he llegado al corazón del público y no me he salido de ahí, entonces que le dé gracias a Dios que me tiene”, dijo “Nacaranda”, quien reveló cómo ha sido regresar después de más de una década a la vida de la también conductora de Netas divinas.

“A donde iba yo me le salía de vez en cuando pa’ recordarle que existo, ya ves que luego le decían ‘ay, se le salió la ‘Nacaranda’, pues sí, era yo que le decía ‘Ya ten tu propio programa’, manito”, dijo entre risas.

Sin embargo, y sin perder el papel, Consuelo habló sobre las rencillas que llegó a tener con su co portagonista Lorena de la Garza, quien le da vida a “Nacasia” en el sitcom a estrenarse en los próximos días.

“Sí, pasa de que como en todas las familias, aquel que no se haya peleado con su hermano, con su hermana, con su tío, que lleven una relación de paz de amor, que se vayan a la iglesia, nosotras llevamos una vida normal y a veces tenemos desacuerdos”, comenzó diciendo el personaje, y continuó revelando que los problemas que ambas actrices llegaron a tener ahora han quedado en el pasado.

En mayo de 2015 tuvieron un intercambio de declaraciones en medios de comunicación (IG: lorenadelagarzaoficial)

“Pero eso fue la culpa de la Consuelo, esa fue su culpa, de que ya ves que andaba medio loca, ya ves que quién sabe qué tantas cosas hacía, entonces fue su culpa, pero luego lo que me dio gusto es que haya sabido pedir perdón, le pidió perdón y ella la perdonó y ya se volvieron a hablar otra vez, como buenas amigas que son, hermanas”, prosiguió.

En su personaje, la conductora aprovechó la oportunidad para modelar su nuevo look: “No somos nacos, simplemente nos aflora en veces la inocencia, el folclore, somos patrimonio nacional de México... Todos y cada uno de los que estamos aquí nos merecíamos la oportunidad de estar de nuevo con el público, de contarles nuestra historia”, expresó la actriz cómica en el evento.

SEGUIR LEYENDO: