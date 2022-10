Andrea Escalona habló sobre la ausencia de su madre durante su embarazo: “Me hace falta”

(Foto: Andrea Escalona)

Desde mediados de junio la presentadora del Programa Hoy, Andrea Escalona, ha sido una de las personalidades de las pantallas mexicanas que se ha robado el ojo mediático por anunciar que estaba embarazada durante el matutino de Televisa.

Ahora, a menos de 5 meses de dar a luz a su primer bebé, la también histrionisa habló sobre la falta de compañía que le ha hecho su madre, la famosa productora de televisión, Magda Rodríguez, quien falleció a finales del 2020.

Fue en un encuentro con los medios retomado por las cámaras de la periodista de espectáculos, Berenice Ortiz, donde la conductora del Programa Hoy ahondó sobre la ausencia de su progenitora durante su maternidad, ahí hizo especial hincapié en que la difunta productora le hubiera gustado haber conocido a su nieto.

Andrea Escalona presentó oficialmente el sexo de su bebé Foto: Instagram/@andy_escalona

“He pensado todo el tiempo en ella, pero en estos días sí he dicho como ‘Híjole, qué contenta estaría Magda con su primer nieto, cómo me hace falta’. Ahorita que estoy viendo donde va a nacer, como va a nacer, necesitaría su consejo o me haría bien tenerla a un lado”, comentó

También comentó que tiene muchas personas a su lado apoyándola y cuidándola; sin embargo, siente que su si tuviera a su madre con ella estaría más acompañada.

“Al final del día, tengo un gran hombre que me apoya, tengo una tía hermosa que ha sido como mi madre, tengo un papá maravilloso que también me dice ‘Donde sea, vamos a estar allí tu tribu’; entonces me siento muy cuidada y muy querida”, reconoció.

Andrea Escalona presentó oficialmente el sexo de su bebé Foto: Instagram/@programahoy

Para finalizar, la también histrionisa quien espera la llegada de su hijo entre el 15 y el 20 de diciembre de este 2022, fue cuestionada sobre si la pareja ya había acordado de manera oficial el nombre de su bebé. Ante esto, Escalona ya había explicado que una de las opciones que tenía la pareja para elegir el nombre de su primogénito era escuchar la voz de público y sus seguidores en algunas dinámicas dentro del matutino de Televisa.

Cabe recordar que cuando anunció su embarazo en pleno programa Hoy, Escalona de igual forma recordó a su madre a quien agradeció por ese regalo de vida. Fue con un video de un ultrasonido de rutina, donde mostró las primeras imágenes de su bebé y se dijo feliz por la noticia.

“Tengo 13 semanas, todo está bien, estoy muy emocionada, todavía no me lo creo. Aquí está, les presentó al bebé”, subrayó Andrea Escalona mientras se levantó del sillón para mostrar su pancita de embarazada.

(Foto: Instagram: @andy_escalona)

Ya de manera más personal, y entre lágrimas de felicidad, agradeció a sus compañeros del programa, quienes le refrendaron su cariño y donde también recordó a su madre, Magda Rodríguez, quien según sus propias palabras fue la que le mando ese regalo.

“Aquí está la noticia, este es el mejor momento de mi vida. Agradezco mucho a Dios, agradezco a mi mamá que sé que desde el cielo me lo mandó, sé que ‘Magdita’ quiere regresar y ahí está... a mi tía que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis hermanas, a mi papá, a todos ustedes, los amo mucho”, enfatizó en su momento.

