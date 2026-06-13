México

La IA llega al Gobierno de México: cómo usar Ventanilla 24/7 para hacer consultas a cualquier hora sin hacer filas

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones lanzó la Ventanilla 24/7 para consultas y trámites federales sin instalación de apps

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
A diferencia de un chatbot convencional que sigue reglas predefinidas, el sistema entiende lenguaje natural: el ciudadano puede escribir su duda con sus propias palabras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ventanilla 24/7 es el asistente virtual con inteligencia artificial generativa del gobierno federal mexicano que permite consultar y realizar trámites federales desde cualquier lugar del país, sin filas ni traslados, a través del portal gob.mx. Fue lanzada oficialmente el 9 de enero de 2026 por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y, al 24 de abril de 2026, registró un millón 33 mil 946 chats en total.

A diferencia de un chatbot convencional que sigue reglas predefinidas, el sistema entiende lenguaje natural: el ciudadano puede escribir su duda con sus propias palabras, sin necesidad de conocer términos técnicos ni nombres burocráticos, y el asistente identifica el trámite correspondiente en el catálogo federal.

PUBLICIDAD

Qué es y cómo funciona

(Imagen Ilustrativa Infobae)
José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, informó que el sistema fue desarrollado “100% con capacidades propias” del gobierno federal, sin contratación de proveedores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ventanilla 24/7 opera mediante un modelo de inteligencia artificial generativa (GenAI) combinado con búsqueda semántica. El sistema interpreta lo que el usuario escribe, lo relaciona con el trámite federal más cercano y lo dirige a la información oficial disponible en gob.mx.

José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, informó que el sistema fue desarrollado “100% con capacidades propias” del gobierno federal, sin contratación de proveedores externos. La ATDT no ha especificado públicamente qué modelo de inteligencia artificial lo impulsa ni si utiliza tecnología adaptada de terceros.

PUBLICIDAD

El diseño del asistente se rige por tres principios declarados por Peña Merino:

El usuario debe salir con una solución: información o el inicio de un trámite.

Esa solución debe lograrse en menos de cuatro interacciones.

En cualquier momento, el ciudadano puede pedir hablar con una persona.

Trámites disponibles en el sistema

Primer plano de un smartphone con un asistente virtual holográfico saliendo de la pantalla. Iconos flotantes de seguridad, biometría y pago rápido en un entorno digital futurista con luces de neón.
La ATDT no ha especificado públicamente qué modelo de inteligencia artificial lo impulsa ni si utiliza tecnología adaptada de terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la ATDT, los trámites y consultas que el asistente atiende actualmente son:

Descarga de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Solicitud de copias de actas de nacimiento.

Agendamiento de citas para pasaporte.

Registro en becas y programas sociales.

Consulta de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Seguimiento de solicitudes previamente presentadas.

Recepción de documentos digitales oficiales.

Consultas de información general sobre dependencias federales.

Cómo usar la Ventanilla 24/7: paso a paso

El acceso es gratuito y no requiere instalar ninguna aplicación. Solo se necesita un dispositivo con conexión a internet.

Paso 1: Ingresa al portal oficial

Abre tu navegador y ve a www.gob.mx. No es necesario crear una cuenta para iniciar la consulta.

Paso 2: Localiza el asistente virtual

Busca el ícono o botón de chat de la Ventanilla 24/7 en la página principal del portal. El asistente está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, incluidos días festivos.

Paso 3: Escribe tu consulta en tus propias palabras

No es necesario usar términos técnicos. Puedes escribir, por ejemplo:

“Quiero sacar mi acta de nacimiento”

“Cómo consulto mi CURP”

“Qué necesito para renovar el pasaporte”

“Cuántas semanas tengo cotizadas en el IMSS”

“Quiero inscribirme a un programa social”

Paso 4: Revisa la respuesta del asistente

El sistema identifica tu trámite, te dirige a la información oficial y, en los casos que aplica, te permite iniciar el proceso directamente desde el chat sin salir del portal.

Paso 5: Da seguimiento a tu solicitud

Si ya iniciaste un trámite anteriormente, puedes consultarle al asistente el estado de tu solicitud. El sistema también puede enviarte documentos digitales oficiales, como la CURP.

Paso 6: Solicita atención humana si lo necesitas

En cualquier momento de la conversación puedes pedir hablar con un asesor del Centro de Atención 079. La atención personalizada está disponible las 24 horas, todos los días del año. Los operadores del 079 atienden principalmente temas complejos relacionados con dependencias federales, programas de becas y servicios fiscales.

Cifras oficiales de uso al 24 de abril de 2026

Ilustración de una mujer y un robot chatbot sonrientes con burbujas de diálogo sobre sus cabezas, sobre un fondo plano de color verde pastel.
La Ventanilla 24/7 es uno de los primeros productos operativos de la Fábrica de Inteligencia Artificial, un equipo de 100 expertos dentro del gobierno federal cuya misión es desarrollar tecnología propia para el Estado mexicano, según el Plan Nacional de IA publicado por la ATDT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ATDT reportó en comunicado del 28 de abril de 2026 los siguientes datos:

Un millón 33 mil 946 chats registrados desde el lanzamiento.

649 mil 783 chats atendidos directamente por el asistente virtual, equivalentes al 62% de la carga operativa total.

El resto de las consultas fueron atendidas por operadores humanos del 079.

Más de 60 mil chats semanales en total.

Alrededor de 35 mil chats semanales corresponden a trámites realizables completamente en línea, como la CURP, actas de nacimiento e información general.

La proyección institucional prevé que el sistema alcance hasta 100 mil interacciones por día.

El programa dentro de la estrategia de digitalización federal

La Ventanilla 24/7 es uno de los primeros productos operativos de la Fábrica de Inteligencia Artificial, un equipo de 100 expertos dentro del gobierno federal cuya misión es desarrollar tecnología propia para el Estado mexicano, según el Plan Nacional de IA publicado por la ATDT.

Ese ecosistema se complementará con Coatlicue, la supercomputadora que el gobierno colocará en junio de 2026 en el campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Ciudad de México. El proyecto tiene una inversión de seis mil millones de pesos y un plazo de construcción de 24 meses.

La estrategia de digitalización incluye también la identidad digital Llave MX y la integración de plataformas gubernamentales para eliminar duplicidades, iniciativas que la ATDT viene desarrollando desde 2024.

Temas Relacionados

Gobierno de MéxicoInteligencia ArtificialtramitesAgencia de Tranformación DigitalPepe MerinoJosé Antonio Peña Merinomexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: los norteamericanos se ponen en ventaja tras un autogol paraguayo

Estados Unidos, también anfitrión de esta Copa del Mundo, recibirá a Paraguay en el SoFi Stadium en Los Ángeles este viernes 12 de junio

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: los norteamericanos se ponen en ventaja tras un autogol paraguayo

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 12 de junio: por fuertes lluvias con granizo se activa la alerta roja en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 12 de junio: por fuertes lluvias con granizo se activa la alerta roja en la capital

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de junio? Línea 2 del STC presentar retrasos en sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de junio? Línea 2 del STC presentar retrasos en sus estaciones

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Las detenciones fueron realizadas desde el pasado 19 de mayo, derivado cateos en inmuebles de Guadalajara

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 12 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 12 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Luis Ángel López, periodista asesinado en Poza Rica, presentó 18 heridas de bala y viajaba acompañado al momento del ataque

Caso Roxana Guzmán: FGR atrae investigación tras 10 días del secuestro contra la periodista veracruzana

Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

No sólo ‘Tony Montana’: ella fue la primera familiar de ‘El Mencho’ en declararse culpable en EU

ENTRETENIMIENTO

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

DEPORTES

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: los norteamericanos se ponen en ventaja tras un autogol paraguayo

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: los norteamericanos se ponen en ventaja tras un autogol paraguayo

Así fue el regreso de República Checa a Estados Unidos tras la derrota contra Corea del Sur

Quiénes son los influencers mexicanos que están siendo atacados por grabarse durante el gol de Raúl Jiménez

Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club

Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026