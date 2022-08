Andrea Escalona explicó cuáles son las razones por las que se decidió embarazar de Marco, el padre de su bebé

Andrea Escalona presentó a su pareja durante la revelación de su embarazo Foto: Instagram/@andy_escalona/@programahoy

Desde mediados de junio la presentadora del Programa Hoy, Andrea Escalona ha sido una de las personalidades de las pantallas mexicanas que se ha robado el ojo mediático tras revelar su embarazo, dicho suceso ha estado lleno de incertidumbre, principalmente con relación a su pareja quien es conocido como Marco.

Desde las primeras imágenes mostradas por Escalona, la mirada pública se fijó en el padre de su bebé pues, según lo ha comentado la también intérprete de teatro, no es alguien que pertenezca a la farándula mexicana, hecho que se ha robado la atención.

Bajo este contexto, la hija de la difunta productora de televisión, Magda Rodríguez por primera vez ahondó a detalle sobre su relación con Marco y recordó cuáles fueron las razones por las que lo eligió como padre de su primogénito.

Andrea Escalona presentó ante el público de Hoy al padre de su bebé Foto: Instagram/@programahoy

Fue en una entrevista para las cámaras de Grupo Fórmula donde la presentadora de Televisa destacó que el padre de su hijo es un hombre estupendo: “Cuando conocí a Marco dije él es el indicado (…) En agosto nos conocimos y en abril nos embarazamos”, subrayó.

La presentadora de 36 años confesó que para ella era importante tener una pareja con la que compartiera algunas semejanzas familiares: “Para mí si era bien importante con alguien que podía hacer equipo, que tenía valores. Para él es super importante la familia, igual que para mí”, indicó.

Durante su charla con Grupo Fórmula, la también histrionisa recordó que en su pasado era escéptica sobre “el amor a primera vista”, pero desde que conoció a Marco todo su mundo cambio: “Ya no creía tanto en el cuento del indicado, pero cuando lo conocí si dije ‘¡Wow!’ Perfecto si eras tú el papá de mis hijos, eso sí que lo sé”, rememoró.

Andrea Escalona presentó oficialmente el sexo de su bebé Foto: Instagram/@programahoy

Más adelante, Escalona señaló que se enamoró de Marco por ser una buena persona, que la ha acompañado en cada momento dentro y fuera del embarazo, además, enfatizó que su relación siempre se ha basado en el mutuo respeto, cariño y comprensión.

“Es un buen muchacho, yo me enamoré de él como persona, como hombre de valores, familia, un buen hijo, hermano, amigo. Ha estado conmigo en todo momento, que nos hemos tenido mucho cariño, comprensión, respeto en todos nuestros procesos”, concluyó.

La primera ocasión que Marco apareció en el ojo de mediático fue cuando Andrea Escalona presentó el ultrasonido de su embarazo durante el Programa Hoy, ahí se pudo apreciar el rostro de su enamorado mientras sostenía la mano de su enamorada durante la ecografía.

“Le quiero agradecer mucho al papá, a ‘Markiño’, mejor papá no podía tener mi bebé, a mi tía que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis niñas, a Pau y a Nati, a mis hermanas, a mi papá que es mi mejor amigo, a la familia de Marco y a todos ustedes, los amo mucho”, compartió frente a las cámaras de Hoy.

En enero de 2022, Marco también apareció en las redes sociales de Andy en su festejo de año nuevo, en donde presumieron de manera muy reservada su amor. Por otro lado, en una entrevista con la reconocida periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, la también histrionisa de 35 años confesó que prefería no ahondar mucho en su pareja, más que estaba muy feliz y enamorada.

“Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas... Compartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante; nos estamos redescubriendo como pareja, acompañándonos y le agradezco mucho este momento difícil”, apuntó en aquella ocasión para el canal de entrevistas de Mara Patricia Castañeda.

